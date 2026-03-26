Astor Enerji, ABD’den 768,9 milyon dolar sipariş aldığını duyurdu

ANKARA (EKONOMİ)

Açıklamada, daha önce açıklamasını erteledikleri bir işbirliğinin tamamlandığı ve bu firma ile “birinci faz ihtiyaçların tedariki için sözleşme imzalandığı” duyuruldu. Açıklamanın devamında, ayrıca 3 firma ile sözleşmenin tamamlandığı belirtilerek, “İmzalanan sözleşmeler ile 60 MVA ile 300 MVA arasında değişen güç seviyelerindeki transformatörlerin tedarikine ilişkin olarak toplam 768.864.700 ABD Doları (TCMB Döviz Alış Kuru: 44,2636 üzerinden 34.032.719.535.-TL) tutarında sipariş alınmıştır” denildi.

ASTOR’un KAP’a yaptığı açıklamada, teslimatların 2026 içinde başlayıp, 2028 üçüncü çeyreğinde tamamlanmasının planlandığı vurgulanarak, “Yapılan sözleşmelerin 2025 yılı sonu hasılatına oranı yüzde 96,4’dür” ifadesine yer verildi. Öte yandan, 25 Mart günü BloombergHT televizyonunun yayınına katılan Genel Müdür Yardımcısı Olcay Doğan, bu siparişlerle kapasite kullanım oranının yüzde 95’e ulaşacağını söyledi.