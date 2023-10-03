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Astor Enerji, Fortis Enerji ile sözleşme imzaladı

Astor Enerji, Fortis Enerji ile 2 aylı sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi
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Astor Enerji'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"02.10.2023 tarihinde FORTİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ile 2 ayrı sözleşme kapsmında Dağıtım Transformatörü, Güç Transformatörü ve Anahtarlama Ürünleri alımı konusunda toplam 5.486.946.- USD (Beşmilyondörtyüzseksenaltıbindokuzyüzkırtaltı USD, 150.636.969.- TürkLirası TCMB Satış Kuru alınmıştır.) tutarında sözleşme imzalamıştır.

Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı % 2,03' dür."