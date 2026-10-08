Astor Enerji güvenlik ve süreç iyileştirme sistemini pilot uygulamaya aldı

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ANKARA (EKONOMİ)

Transformatör ve anahtarlama ürünleri üreticisi Astor Enerji, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini desteklemek amacıyla Entegre Güvenlik ve Süreç İyileştirme Sistemi’ni (ENGES) pilot olarak uygulamaya aldı.

Ankara’daki Anahtarlama Ürünleri fabrikasında yaklaşık 3 aydır devam eden uygulamaya bugün itibarıyla yaklaşık 840 çalışan dahil olurken, kısa menzilli Bluetooth Low Energy (BLE) teknolojisiyle çalışan personel kartlarında kamera, mikrofon veya GPS bulunmuyor.

Yalnızca fabrika içerisindeki alıcı cihazların bulunduğu alanlarda algılanabilen kartlar, çalışan güvenliğinin artırılması ve üretim alanlarında daha güvenli çalışma koşullarının oluşturulmasına yönelik kullanılıyor.

Astor’dan yapılan açıklamaya göre, sistemin temel kullanım amacı, acil durum ve tahliye süreçlerinde çalışanların bulunduğu bölgenin hızlı şekilde tespit edilebilmesi, riskli alanlarda oluşabilecek tehlikelerin önceden fark edilmesi ve üretim alanlarının güvenlik açısından daha etkin şekilde düzenlenmesi olarak öne çıkıyor.

Çalışma ortamı da sensörlerle takip ediliyor

ENGES kapsamında çalışanların taşıdığı kartların yanı sıra tesis içerisine sabit olarak yerleştirilen cihazlardaki sensörlerden de yararlanılıyor. Elde edilen veriler, çalışma ortamının çalışan sağlığı açısından güvenli koşullarda tutulmasına ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla değerlendiriliyor.

Öncelik İSG

Fabrika içerisinde kartın bulunduğu bölüm bilgisi, öncelikli olarak iş güvenliği süreçleri kapsamında kullanılıyor. Acil durumlarda çalışanların bulunduğu bölgenin belirlenebilmesinin yanı sıra bölgelerdeki kişi sayısı, alanların güvenli kapasitesi ve yetki gerektiren alanlara giriş gibi bilgiler bölge bazlı ve maskelenmiş şekilde takip ediliyor.

Çalışan verilerinde güvenlik ve gizlilik esası

Sistemin diğer fabrikalara yaygınlaştırılması ise pilot sonuçları, iş sağlığı ve güvenliğine katkısı ve çalışan geri bildirimleri doğrultusunda değerlendirilecek.

ENGES kapsamındaki süreçler, 6698 sayılı KVKK ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülüyor.

ISO/IEC 27001 standardı kapsamında bilgi güvenliği süreçlerini yöneten Astor Enerji, ENGES ile teknolojiyi iş sağlığı ve güvenliği süreçlerine entegre ederek daha güvenli çalışma koşulları oluşturmayı hedefliyor.