  3. Astor Enerji ilk çeyrek kârını yüzde 52.4 artırdı
Transformatör ve anahtarlama ürünleri üreticisi Astor Enerji, 2026 yılı ilk çeyreğinde net dönem kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,5 artırarak 1 milyar 811 milyon liraya yükseltti.

ANKARA (EKONOMİ)

Astor Enerji'nin bu dönemdeki hasılatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 9 milyar 286 milyon liraya çıkarken, brüt kâr yüzde 23.2 artarak 3 milyar 524 milyon lira oldu.

Astor Enerji’den yapılan açıklamada şirketin esas faaliyetlerinden elde ettiği kârın, ilk çeyrekte 2 milyar 866 milyon lira seviyesine ulaştığı kaydedilerek, “Satış hacmindeki büyüme ve operasyonel verimlilik artışı, kârlılık göstergelerine olumlu yansıdı. Astor Enerji’nin ilk çeyrek performansı, şirketin sürdürülebilir büyüme stratejisinin güçlü sonuçlar üretmeye devam ettiğini ortaya koydu” denildi.

Astor Enerji CEO’su Hakan Ünsal ilk çeyrekte elde edilen finansal sonuçların, şirketin üretim gücünü, operasyonel yetkinliğini ve global pazardaki rekabetçi konumunu ortaya koyduğunu söyledi.

Enerji sektöründe yaşanan dönüşümün, yatırımlara olan ihtiyacı her geçen gün artırdığının altını çizen Ünsal, “Biz de Astor Enerji olarak bu dönüşümün  önemli oyuncularından biri olmayı sürdürüyoruz. Yüksek katma değerli üretim anlayışımız, güçlü ihracat ağımız ve teknoloji odaklı yatırımlarımız sayesinde hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda büyümeye devam ediyoruz” dedi.

Ünsal, önümüzdeki süreçte kapasite artırımı, yeni nesil üretim teknolojileri ve ihracat odaklı büyüme stratejisiyle sektördeki güçlü konumu daha ileriye taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Astor Enerji CFO’su Olcay Doğan ise brüt kârdaki yüzde 23,2’lik artış ve operasyonel kârlılıktaki güçlü seyrin, verimlilik odaklı büyüme stratejinin başarılı sonuçlarını ortaya koyduğunu aktardı. Doğan,enerji altyapı yatırımlarına yönelik artan talep, ihracat pazarlarındaki büyüme ve yüksek katma değerli üretim yaklaşımının finansal sonuçları desteklemeye devam ettiğini vurguladı.

