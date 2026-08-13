Astor Enerji küresel lige girdi: MSCI endeksine dahil edildi

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Astor Enerji A.Ş. (ASTOR), MSCI'nın Ağustos 2026 endeks gözden geçirmesi kapsamında MSCI Global Standard Endeksi'ne dahil edildi.

Uluslararası endeks sağlayıcısı MSCI'nın açıkladığı son değişiklikle Astor Enerji, küresel yatırımcıların yakından takip ettiği Global Standard Endeksi'nde yer almaya başladı.

Hissede yılbaşından bu yana yüzde 183 getiri

Astor Enerji hisseleri 1 Ocak 2026'da 117,40 TL seviyesinden yıla başladı. Hisse yıl içerisinde 385,75 TL ile en yüksek seviyesini görürken, yılbaşından bu yana getirisi yüzde 183'e ulaştı.

Şirket son dönemde güçlü hisse performansının yanı sıra artan uluslararası faaliyetleriyle öne çıktı.

ABD'de dev anlaşma, İspanya'da yeni şirket

Astor Enerji, yurt dışındaki büyüme adımları kapsamında ABD'de yerleşik bir şirketle 71,9 milyon dolar tutarında güç transformatörü tedarik sözleşmesi imzaladı.

Şirket, Avrupa'daki faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla İspanya'nın Zaragoza kentinde yüzde 100 bağlı ortaklığı ASTOR ENERJİ SPAIN S.A.'nın kuruluş ve tescil süreçlerini de tamamladı.

Böylece Astor Enerji, bir yandan yeni uluslararası sözleşmelerle ihracat tarafında büyürken diğer yandan Avrupa'daki doğrudan yapılanmasını genişletmeye devam etti.

MSCI Global Standard Endeksi'ne dahil edilmesi, Astor Enerji'nin uluslararası fonlar ve yabancı yatırımcılar nezdindeki görünürlüğünü artırabilecek gelişmelerden biri olarak öne çıkıyor.