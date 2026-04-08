Astor Enerji küresel talep karşısında üretim ve ihracatını güçlendiriyor

Yüksek güç ve transformatör üretiminde mevcut kapasitesini artırmayı hedefleyen Astor Enerji, geçen yılı 35.2 milyar lira hasılat ve 7.67 lira net kâr ile kapattı.

Ankara Sincan’daki üretim tesislerinde yürütülen Faz 2 yatırımlarında önemli ilerleme kaydettiklerini bildiren Astor Enerji CFO’su Olcay Doğan, bu sürecin devamı niteliğindeki Faz 3 ve Faz 4 yatırımlarıyla yüksek güç transformatörleri ve mekanik üretim alanlarında kapasitesini artıracaklarını bildirdi. Ar-Ge ve kapasite artırımı yatırımlarını eş zamanlı sürdürdüklerini ifade eden Doğan, bu yatırımlarla üretim altyapısını daha güçlü ve esnek hale getirerek artan küresel enerji talebine daha etkin yanıt vermeyi amaçladıklarını aktardı.

Astor Enerji’nin 2025 yılında 35,29 milyar TL hasılat, 11,10 milyar lira FAVÖK ve 7,67 milyar TL net kâr elde ederek güçlü finansal performansını sürdürdüğünü dile getiren Doğan, “Yüksek nakit üretme kapasitesi ve dengeli finansal yapımız sayesinde yatırımlarımızı kesintisiz sürdürürken sürdürülebilir kârlılık seviyemizi de koruduk” dedi.

ABD ihracatı ve küresel erişim

Küresel pazarlardaki büyüme stratejilerinin somut göstergelerinden birinin, ABD pazarındaki yüksek hacimli siparişler olduğunu dile getiren Olcay Doğan, Amerika merkezli üç farklı firma ile imzaladıkları sözleşmeler kapsamında toplam 768,9 milyon dolarlık transformatör siparişi aldıkları bilgisini verdi. Bu siparişlerin, 60–300 MVA aralığındaki yüksek güç ürünlerini kapsadığını ve 2026’da başlayacak teslimatın 2028’in üçüncü çeyreğinde tamamlanmasının planlandığını vurgulayan Doğan, “Söz konusu siparişler, şirketimizin 2025 yılı toplam hasılatının yaklaşık yüzde 96,4’üne denk gelerek, ihracat odaklı büyüme stratejisinin başarısını ve ABD pazarındaki güçlü talebi ortaya koyuyor” dedi.

Küresel enerjideki gelişmelerin yenilenebilir enerji yatırımları ve şebeke modernizasyonu çalışmalarının transformatör ve anahtarlama ekipmanlarına olan talebi artırmaya devam ettiğinin altını çizen Doğan, “Astor Enerji, 100’ün üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirerek uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirdi. İhracatın toplam satışlar içindeki payı yüzde 40 seviyesinde gerçekleşirken, Avrupa Birliği yüzde 35,9, Orta Doğu ve Kuzey Afrika yüzde 20,2 ve Kuzey Amerika yüzde 5,2 ile öne çıktı” diye konuştu.

Finansal yapı güçleniyor

2025 yılsonu itibarıyla şirketin toplam varlıklarının yüzde 20,4 artışla 50,6 milyar TL’ye yükseldiğini bildiren Doğan, güçlü öz kaynak yapısı korumaya devam ettiklerini, kapasite genişlemesi ve üretim hazırlıkları kapsamında stok kalemlerinde artış gözlendiğini, bu durumun büyüme sürecinin doğal bir yansıması olarak değerlendirildiğini anlattı.

“Enerji altyapısında güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyoruz”

Küresel ölçekte hızlanan enerji dönüşümü, elektrik altyapılarına olan ihtiyacı artırırken, yüksek güç ekipmanlarına yönelik talebin de paralel şekilde büyüdüğünü kaydeden Doğan, “Astor Enerji, geliştirdiği ürünler ve sürdürdüğü yatırımlarla bu dönüşümün kritik bileşenlerinden biri olan enerji altyapısında güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyor. Şirketimiz, üretim gücü, mühendislik yetkinliği ve ihracat odaklı büyüme yaklaşımıyla küresel değer zincirindeki konumunu güçlendirirken, Türkiye’nin enerji ekipmanları ihracatına katkı sağlamaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“İhracat odaklı gelir yapımız finansal dayanıklılığımızı destekliyor”

Olcay Doğan, şirketin 2025 yılı finansal performansını değerlendirirken, büyüme ve yatırımların güçlü bir finansal yapı ile dengelendiğini vurgulayarak, “2025 yılı, Astor Enerji açısından hem büyüme hem de yatırım stratejilerini finansal disiplinle yöneterek başarılı sonuçlar elde ettiğimiz bir dönem oldu. Küresel talepteki artışa paralel olarak kapasite artırımı projelerimizi sürdürürken, güçlü nakit akışı ve etkin finans yönetimimizle bilanço sağlığımızı korumaya devam ettik. İhracata odaklı gelir yapımız, finansal dayanıklılığımızın en önemli destekleyici unsurlarından biri oldu” değerlendirmesinde bulundu.

Doğan, önümüzdeki dönemdeki hedefleri hakkında da şunları söyledi:

“Faz 3 ve Faz 4 yatırımlarımızın devreye alınmasıyla üretim kapasitemizi önemli ölçüde artırmayı planlıyoruz. Bu yatırımların, hem ciro hem de kârlılık üzerinde pozitif katkı sağlamasını bekliyoruz. Büyüme stratejimizi, finansal disiplin, kaynak verimliliği ve sürdürülebilir kârlılık ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.”