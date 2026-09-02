Astor Enerji, TEİAŞ ile 351 milyon TL'lik sözleşme imzaladı

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Astor Enerji ihalede en avantajlı teklifi sunarak birinci oldu.

Astor Enerji, TEİAŞ tarafından hazırlanan uygulama projesini hayata geçirecek. Şirket, TEİAŞ tarafından hazırlanan uygulama projesini hayata geçirerek, Türkiye'de ilk kez uygulanacak mobil hibrit modül çözümünü elektrik iletim altyapısının kullanımına sunacak.

KAP bildirimine göre, 351,1 milyon lira tutarındaki sözleşme bedelinin şirketin kamuya açıklanan son gelir tablosundaki brüt satış hasılatına oranı yüzde 3,78 seviyesinde bulunuyor.

Astor Enerji tarafından hayata geçirilen Mobil Hibrit Modül, iletim sistemi bağlantılarında ortaya çıkan ihtiyaçlara hızlı ve pratik çözüm sunacak. Taşınabilir yapıya sahip modülün, özellikle mevcut trafo merkezlerinde ilave fider ihtiyaçlarının karşılanmasında ve geçici trafo merkezlerinde hat ve transformatör fiderlerinin oluşturulmasında kullanılması öngörülüyor.

Yüksek güç iletimi sağlayabilen modül, transformatör, hat ve reaktör bağlantılarına uygun yapısının yanı sıra taşınabilirliği ve pratik kurulum imkanıyla da dikkati çekiyor. İnşaat süreci gerektirmeyen skid yapısı sayesinde mevcut altyapının ihtiyaçlara göre hızlı şekilde desteklenmesi hedefleniyor.

Çözümün, özellikle elektrik iletim sisteminde kapasite artışı veya acil bağlantı ihtiyacının ortaya çıktığı durumlarda hızlı ve esnek kullanım imkanı sağlaması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Astor Enerji Genel Müdür Yardımcısı Alişan Taştan, enerji iletim altyapısında artan ihtiyaçlara hızlı ve yenilikçi çözümler geliştirmenin önemine dikkati çekerek, "Astor Enerji olarak enerji sektörünün değişen ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, mühendislik ve üretim kabiliyetlerimizi bu ihtiyaçlara yönelik yenilikçi çözümler geliştirmek üzere sürekli ileri taşıyoruz" dedi.

Taştan, şunları kaydetti:

"Enerji iletim sistemi ihtiyaçlarının Astor bünyesinde geliştirilmesine ve üretilmesine özel bir önem göstermekteyiz. TEİAŞ tarafından hazırlanan uygulama projesini hayata geçirdiğimiz Mobil Hibrit Modül de bu yaklaşımımızın önemli örneklerinden biridir. Türkiye'de ilk kez TEİAŞ tarafından uygulanan ve üretimi Astor tarafından gerçekleştirilecek bu çözümle, iletim sistemi bağlantılarında hızlı, pratik ve taşınabilir bir alternatif sunuyoruz."