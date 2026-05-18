Astor Enerji, TEİAŞ'ın 351 milyon TL'lik ihalesini kazandı
Astor Enerji, TEİAŞ’ın mobil hibrit modülü ihalesinde 351,1 milyon TL’lik teklif ile ilk sırada yer aldığını duyurdu.
Astor Enerji Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada TEİAŞ'ın ihalesini kazandığını bildirdi.
Şirket açıklamasına göre, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından düzenlenen 11 adet Mobil Hibrit Modülü temini ihalesinde Astor Enerji en avantajlı teklifi sundu.
İhalede toplam bedelin 351,1 milyon TL olduğu belirtildi.