Astor Enerji, TEİAŞ'tan 816 milyon TL'lik ihale aldı

Astor Enerji, Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) düzenlediği 4 adet mobil trafo merkezi, 4 adet orta gerilim (OG) ünitesi ve yedek malzemeleri temini ihalesini kazandığını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, ihalenin bedeli 816 milyon 200 bin TL olarak gerçekleşti.

Astor Enerji, söz konusu ihale kapsamında taraflar arasında 2 Temmuz 2026 tarihinde sözleşme imzalandığını bildirdi.