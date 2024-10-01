ASTOR Enerji Türkiye ve yurt dışında anahtarlama ve transformatör talebinin artmasını bekliyor

Mehmet KAYA-ANKARA

Transformatör ve anahtarlama alanında üretim yapan ASTOR Enerji, üretim kapasitesini ikiye katlayacağını belirttiği üretim tesislerinin Ankara’da inşaatına başladığını açıkladı. Fabrikada anahtarlama yanında yeni ürünlerin de üretileceği belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Ankara ASO 2. OSB genişleme alanındaki 228.7 bin metrekare arsada birinci fazda 91.4 bin metrekare kapalı alana sahip bir fabrikanın inşa edileceği bildirildi. Açıklamada, “İnşaatı başlanan yeni fabrikanın tamamlanmasıyla anahtarlama ürünleri üretim kapasitesi 2 katına çıkacak ve planlanan yeni ürünlerin üretimleri için gerekli üretim altyapısı tamamlanmış olacak” denildi.

2025 ikinci yarısında tamamlanmasının planlandığı ve ilave 600 kişilik yeni istihdamın öngörüldüğü belirtilen açıklamada, yeni fabrikanın tamamlanmasıyla mevcut fabrikada kazanılacak alanın transformatör üretimine ayrılacağı ve böylece transformatör üretim kapasitesinin ikiye katlanacağı kaydedildi.

Anahtarlama ürünlerinin yeni fabrikada üretileceği, orta gerilim ve yüksek gerilim seviyesinde yeni anahtarlama sistemlerinin de üretilmeye başlanacağı belirtildi.

ASTOR’un yazılı açıklamasında, elektrik enerjisi talebinin artışını sürdürdüğü ve ASTOR ürünlerine talebin de yükselmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, “Özellikle orta ve yüksek gerilim anahtarlama ürünleri elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımında kritik öneme sahip. Astor Enerji, önümüzdeki yıllarda artarak devam etmesi tahmin edilen ihtiyaçlar için Astor marka ürünler ile katkı sağlamayı planlıyor” ifadesine yer verildi.

ASTOR Enerji Genel Müdür Yardımcısı Fatih Işık yaptığı değerlendirmede, “Elektrik enerjisinin olduğu her yerde kullanılan transformatör ve anahtarlama ürünleri üretiminde ülkemizin en büyük yerli üreticisiyiz. Aynı zamanda üretimlerimizin yaklaşık yüzde 40’ınıda ihraç ediyoruz. Elektrik enerji sektöründe talepler yurt dışında da çok fazla. Termin süreleri oldukça uzun. Astor, bu talebi fırsata çevirmeyi planlıyor ve bu gerekçe ile yatırımlarını şekillendiriyor. Birinci faz yatırımımız sayesinde tüm ürün çeşitlerimizde kapasitemizi yaklaşık 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca yeni ürün çeşitleri ile de sektörün ihtiyaçlarına yerli çözümler üretmeyi hedefliyoruz. Günümüzde kullanılan en son teknoloji makine, sistem ve ekipman yatırımlarımız ile ciromuzu, ihracatımızı ve verimliğimizi arttırmayı hedefliyoruz” görüşünü kaydetti.