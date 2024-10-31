Astor Enerji üçüncü çeyrek bilançosunu açıkladı

Astor Enerji 2024 yılı üçüncü çeyrek bilanço ve gelir tablosu raporlarını kamuoyuyla paylaştı. Buna göre şirket 2024/09 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre satış hasılatında yüzde 16 artış sağlayarak 18.5 milyar TL'lik ciroya ulaşırken, karlılıkta aynı kıyaslama periyodu içerisinde yüzde 47 artışla 3.47 milyar TL seviyesine ulaştı.

Şirket 2023/09'da 5 milyar 922 milyon TL FAVÖK rakamına sahipken bu yıl aynı dönemde 6 milyar 51 milyon TL FAVÖK rakamına çıktı.

FAVÖK marjı ise yüzde 37'den yüzde 33'e geriledi.

Astor Enerji'nin 2023 yıl sonunda 10.1 milyon euro tutarındaki kredi riski 30.09.2024’te 5.4 milyon euro seviyesine geriledi. Öte yandan 2023 yıl sonunda 1.23 milyar TL olan TL cinsinden krediler 30.09.2024’te 1.16 milyar TL’ye düştü.