Astor Enerji’den ABD’de yeni anlaşma

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Astor Enerji, ABD pazarındaki faaliyetlerini genişletmeye yönelik yeni bir satış anlaşmasına imza attı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, ABD’de yerleşik bir firma ile ABD pazarına yönelik yıllık 500 adet hücre satışını kapsayan çerçeve satış anlaşması imzalandı.

Anlaşma, 38 kV, 40 kA ve 3.000 A Primary GIS hücrelerinin satışını kapsıyor.

ABD pazarında ilk satış anlaşması

Astor Enerji, söz konusu anlaşmanın şirketin anahtarlama ürün grubunda ABD pazarına yönelik gerçekleştirdiği ilk satış anlaşması olduğunu bildirdi.

Şirket, bu ürün grubunda ABD’ye yönelik satışların artırılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Astor Enerji, anahtarlama ürün grubuna yönelik yatırımların tamamlandığını ve üretim kapasitesinin artırıldığını açıkladı.

Şirket, anlaşma kapsamındaki satışların gelirlerine ve ilgili üretim hatlarının kapasite kullanım oranının artmasına olumlu katkı sağlamasını bekliyor.