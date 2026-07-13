Astor Enerji'den ABD'li firmayla dev anlaşma
Astor Enerji, ABD'li bir şirketle 31,7 milyon dolar tutarında güç transformatörü tedarik sözleşmesi imzaladı.
Astor Enerji, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, yurt dışında yeni bir iş anlalşmasına imza attığını bildirdi.
Şirket, ABD merkezli bir firma ile 31,7 milyon dolar tutarında güç transformatörü tedarik sözleşmesi imzaladığını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre sözleşme kapsamında üretilecek güç transformatörlerinin teslimatlarının 2028 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.