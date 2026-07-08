Astor Enerji'den ABD'li şirketle dev anlaşma

Astor Enerji, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, ABD'de yerleşik bir şirketle güç transformatörlerinin tedariğine yönelik yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

Açıklamaya göre, sözleşme kapsamında büyüklükleri 100 MVA ile 350 MVA arasında değişen güç transformatörleri tedarik edilecek.

Sözleşmenin toplam bedeli 42,51 milyon dolar olarak açıklandı.

Şirket, sözleşme kapsamındaki teslimatların 2027 yılının mart, ağustos ve ekim aylarında gerçekleştirilmesinin planlandığını bildirdi.

Hasılatın yüzde 5,63'üne denk geliyor

Astor Enerji, imzalanan sözleşme tutarının şirketin 2025 yılı sonu hasılatının yüzde 5,63'üne karşılık geldiğini açıkladı.