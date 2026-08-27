Astor Enerji orta vadede 3 milyar dolar ciro hedefine ulaşıp yatırımlarını sürdürecek

BARIŞ SEDEF

Türkiye’nin lider transformatör ve anahtarlama ürünleri üreticilerinden Astor Enerji, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını ve yılın geri kalanına ilişkin beklentilerini paylaştı. Şirket, 2026’nın ilk yarısında net karını yüzde 88 artırarak 4,6 milyar TL’ye yükseltti. 1,93 milyar dolarlık bekleyen sipariş portföyü bulunan firmanın, yılsonu ciro hedefi 1,1 milyar dolar olarak korunuyor. Astor Enerji, yeni fabrika yatırımlarının tamamlanmasıyla önümüzdeki üç yıllık dönemde yaklaşık 3 milyar dolarlık ciroya ulaşma potansiyeli öngörüyor.

2035’e kadar sipariş yoğunluğunun devam edeceği öngörülüyor

Şirket, yılın ilk altı ayında net dönem karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 88 artırarak 4 milyar 646 milyon TL’ye yükseltirken, hasılatını yüzde 7,5, esas faaliyet karını ise yüzde 26 artırdı. Astor Enerji, yılın ikinci yarısında özellikle ABD siparişlerinin üretim ve teslimatlarının ciroya yansımasıyla büyümenin hız kazanmasını bekliyor. Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel, yatırım yapmaya devam edeceklerinin altını çizerek, “Özellikle ABD’li firmalar Çin’in ürünlerini kullanmak istemiyor. Yanı sıra ABD’de Çin’e karşı güç sistemleri ve transformatör alanında yeni bir yaptırım hazırlığı var bu bizim için iyi haber. Çin’e yaptırım uygulanan pazarlarda yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi. Türkiye’deki tesis yatırımının yılsonunda tam kapasiteyle devreye gireceğini ön gördüklerini kaydeden Geçgel, “Türkiye’den sonra İspanya ve ABD yatırımlarımız olacak. Özellikle ABD’de ilk etapta bir montaj hattı kurmayı planlıyoruz. Buradaki yatırımımızın bedeli 150-200 milyon dolar olacak. 2035’e kadar buradaki sipariş yoğunluğunun devam edeceğini öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

İhracatın toplam satıştaki payının %52’ye çıkarılması hedefleniyor

Astor Enerji Genel Müdürü Hakan Ünsal, şirketin ihracat odaklı büyüme stratejisinin devam ettiğini belirterek, “Yılsonu hedefimiz 1,1 milyar dolar ciroya ulaşmak. İhracatın toplam satışlarımız içerisindeki payını da yılsonunda yüzde 52 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Güç ve dağıtım trafoları ile anahtarlama ürünlerindeki büyümemizi sürdürürken, uluslararası pazarlardaki konumumuzu da güçlendirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Büyüme ivmesi korunuyor

Astor Enerji CFO’su Olcay Doğan, ilk yarı sonuçlarının şirketin büyüme ivmesini koruduğunu gösterdiğini belirterek, yılın ikinci yarısında özellikle ABD siparişlerinin etkisiyle daha güçlü bir performans beklediklerini söyledi. Doğan, “İlk 6 ayda yüzde 7’lik bir büyüme gerçekleştirdik. Geçen sene ilk 6 ayı 384 milyon dolarla kapatmıştık, bu sene aynı dönemde yaklaşık 413 milyon dolarlık bir ciromuz var. Özellikle üçüncü ve dördüncü çeyrekte daha güçlü büyüme rakamları göreceğiz. Yıl sonu itibarıyla 1,1 milyar dolarlık hedefimizi koruyoruz” dedi.