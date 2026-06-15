Astor Enerji'den pay devri açıklaması

Astor Enerji A.Ş. (ASTOR), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, daha önce duyurulan pay devrine ilişkin yatırımcılardan gelen sorular ve oluşabilecek yanlış değerlendirmelerin önüne geçmek amacıyla bilgilendirme yaptı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Başkanı ve hakim ortak Feridun Geçgel'in sahip olduğu, şirket sermayesinin yüzde 20'sine karşılık gelen 199,6 milyon adet B Grubu payın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Enver Geçgel'e devredildiği hatırlatıldı.

Kontrol değişikliği yok

Astor Enerji, söz konusu işlemin Borsa İstanbul'da işlem görmeyen paylar arasında gerçekleştirilen bir devir işlemi olduğunu belirtti.

Açıklamada, pay devrinin şirketin halka açıklık oranında, borsada işlem gören pay miktarında, likidite yapısında, yönetim kontrolünde, hakim ortaklık yapısında veya kurumsal yönetim yapısında herhangi bir değişikliğe yol açmadığı vurgulandı.

Şirket, işlemin aile içi pay devri niteliğinde olduğunu ve şirket üzerinde herhangi bir kontrol değişikliği yaratmadığını ifade etti.

Satmama taahhütleri devam edecek

KAP açıklamasında, devre konu hisseler için daha önce kamuoyuna duyurulan pay satmama taahhütlerinin geçerliliğini koruduğu belirtildi.

Devralan Enver Geçgel'in de aynı kısıtlamalara tabi olduğu kaydedildi.

Yatırım planlarında değişiklik bulunmuyor

Astor Enerji, daha önce açıklanan yatırım planları, kapasite artışı programları, stratejik hedefler ve faaliyet planlarında herhangi bir değişiklik olmadığını bildirdi.

Şirket yönetimi tarafından kamuoyuyla paylaşılan beklenti ve hedeflerde de değişiklik yapılmasını gerektirecek herhangi bir gelişmenin bulunmadığı ifade edildi.