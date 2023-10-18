Astor Enerji’den Siemens ile hızlı şarj cihazı alımı anlaşması

Astor Enerji, Türkiye genelinde şarj istasyonları kurma planlarını doğrultusunda Siemens’e 200 adetlik SICHARGE D elektrikli araç (EV) hızlı şarj cihazları siparişi verdi. Astor, ülke genelindeki otoyollar boyunca her 200 kilometrede bir ve bazı alışveriş merkezlerinde şarj cihazları kurmayı planlıyor. Yıl sonuna kadar en az 150 şarj cihazının faaliyete geçmesi ve kalan şarj cihazlarının Şubat 2024'e kadar teslim edilmesi planlanıyor.

Siparişe ilişkin bilgi veren Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel, “Ülkemizdeki elektrikli araç sayısının 10 yıl içinde 2,5 milyona ulaşması bekleniyor. Elektrikli araç dönüşümü ile birlikte altyapının oluşturulması da büyük önem taşıyor. Astor Charge markamızla Türkiye'nin elektrikli araç şarj istasyonu altyapısını geliştirmek için önemli bir adım attık. Özellikle hızlı şarj dediğimiz DC şarj istasyonlarının kurulumu için elektrik kurulu gücünde artış gerekiyor. Astor Enerji olarak köklü deneyimimiz ve uzmanlığımızla bu gücü artırabilecek kapasiteye sahibiz. Siemens Türkiye ile yaptığımız işbirliği elektrikli araç sahiplerine güvenli, hızlı ve kolay şarj imkanı sunacak. Ayrıca bu anlaşma ülkemizin enerji verimliliği ve çevre dostu teknolojiler alanındaki hedeflerine de katkı sağlayacak." dedi.