Astor Enerji'nin net karı ilk yarıda yüzde 88 arttı

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Astor Enerji A.Ş. (ASTOR), 2026 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı.

Şirketin 1 Ocak-30 Haziran 2026 dönemindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 88 artarak 4 milyar 646 milyon 38 bin 622 TL'ye yükseldi.

Astor Enerji, 2025 yılının ilk 6 ayında 2 milyar 475 milyon 688 bin 396 TL net kar açıklamıştı.

İkinci çeyrek karı 2,7 milyar TL oldu

Şirketin 2026 yılının ikinci çeyreğindeki net karı 2 milyar 707 milyon 203 bin 833 TL olarak gerçekleşti.

Böylece Astor Enerji, yılın ilk yarısında güçlü karlılık artışı kaydetti.

Hasılat ve faaliyet karında artış

Astor Enerji'nin hasılatı yıllık bazda yüzde 7 artarken, esas faaliyet karı da yüzde 26 yükseldi.

Şirketin özkaynakları ise ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 7 arttı.