Astor Enerji’ye 34.5 kat talep geldi

Astor Enerji geçen hafta tamamlanan talep toplama işlemlerinin ardından halka arz sonuçlarını açıkladı. Buna göre halka arz edilen 210.000.000 TL nominal değerli payların 34.5 katına denk gelen 7.242.343.445 TL nominal değerli talep gelirken halka arz büyüklüğü 2 milyar 625 milyon lira oldu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre halka arzda birim fiyat 12.50 TL olarak belirlendi. Ek satışa konu payların da dahil edildiği toplam 210.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleştirildi.

Astor Enerji halka arzında yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 60.9 katı, şirket çalışanlarına tahsis edilen payların 1.03 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 22.3 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların ise 5.8 katı talep geldi.

Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için yüzde 39,2, şirket çalışanları için yüzde 4,0, yurt içi kurumsal yatırımcılar için yüzde 44,3 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ise yüzde 12,5 olarak gerçekleşti.