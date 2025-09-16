Astor Holding'den pay satışı kararı

  1. Ekonomim
Astor Holding, Astor Enerji A.Ş.’deki yüzde 8,02’lik 80 milyon B Grubu payını satışa çıkaracağını duyurdu.

Astor Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile Astor Enerji A.Ş.’de sahip olduğu 80.000.000 adet B Grubu payın satışa sunulacağını duyurdu. Söz konusu paylar, şirketin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 8,02’sine karşılık geliyor.

Şirketin açıklamasına göre işlem, yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara yönelik bir pay satışı yoluyla gerçekleştirilecek. Satış işleminin Borsa İstanbul’un onay tarihine bağlı olarak 18 Eylül 2025 tarihinde yapılması ve takas işlemlerinin 22 Eylül 2025 tarihinde toptan alım satım yoluyla tamamlanması planlanıyor.

Astor Holding, bu satış işlemiyle birlikte pay dağılımını kurumsal yatırımcı tabanında genişletmeyi ve likiditeyi artırmayı hedeflediğini belirtti. Şirket, sürecin Borsa İstanbul prosedürlerine uygun şekilde yürütüleceğini vurguladı.

