Astor Şarj yeni tanıtım kampanyasına başlıyor

ANKARA (EKONOMİ)

Kampanyayla ilgili tanıtım etkinliğinde konuşan Astor Enerji CFO’su Olcay Doğan, F4 (Formula 4) pilotu Sena Savaşer’in tanıtım yüzü olmasının firmanın dönüşüm yolculuğunda önemli yer tuttuğunu vurguladı. Enerji sektöründeki tecrübelerinin yanında, üretim gücünü de şarj istasyonlarına taşıdıklarını vurgulayan Olcay Doğan, bu alanda sektörün ön sıralarındaki oyunculardan biri haline geldiklerini kaydetti.

Astor Şarj Satış ve İş Geliştirme Müdürü Volkan Turna ise hali hazırda 170 binden fazla kayıtlı kullanıcıya ulaştıklarını belirterek, “Son bir yılda günlük şarj kapasitemizi yüzde 380 artırarak 2 bin 800’ün üzerine çıkardık. Bu büyümenin temelinde, ana şirketimiz Astor Enerji’nin orta ve yüksek gerilim alanındaki güçlü altyapısı ve 14 bölgede tahsis ettiğimiz 48 MW’lık şebeke gücü yer alıyor” dedi.

Orta vadede tüm illerde hizmet, uzun vadede ticari ve ağır ticari araçlar hizmet hedef

Volkan Turna, şirketin şarj istasyonları alanında orta vadede 81 ilde yüksek hızlı şarj istasyonu kurma hedefi bulunduğunu, uzun vadede ise ticari araçlar ile ağır ticari araçlara şarj hizmeti sunmayı istediklerini vurguladı.

Sena Savaşer ile hız ve performans vurgusu

Türkiye’nin ilk Formula pilotu olan Sena Savaşer de Formula yarışlarının “yüksek hız ve performans” özelliğinin, şarj istasyonlarına yönelik vurguyla örtüştüğünü belirterek, “Elektrikli araç kullanıcılarının yolda beklediği güven ve hızı, biz pistte her yarışta arıyorum. Astor ailesinin pistlerdeki hayallerime ortak olması, bana bu yolculukta ‘biz senin yanındayız’ demeleri gerçekten paha biçilemez” dedi.

Etkinliğe katılanlar için, hız ve performansı vurgulamak için bir “pit stop” deneyimi kurgulandı ve Sena Savaşer, imzaladığı özel tasarım F4 yarış kaskını Olcay Doğan’a hediye etti.

Şirketten verilen bilgide, Astor Şarj’ın Aralık 2025 itibariyle 54 ilde 283 şarj hizmet noktası ve 841 şarj soketine ulaştığı belirtildi.