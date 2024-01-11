Astor’dan İtalyan Prima Industrie ile makine alım sözleşmesi

Astor Enerji A.Ş, Prima Industrie S.P.A. ile 10 Ocak 2024 tarihinde yapılan sözleşme ile ileri teknoloji içeren makine sistemleri için yatırım yapmaya başladığını duyurdu.

Anlaşma 5 milyon euro değerinde makine alımını kapsıyor. Bu sözleşme ile birlikte, istenilen teknolojik niteliklere sahip olan makine sistemlerinin üretim süreci ile birlikte 11 ay sonra işletmeye alınması planlanıyor.

Söz konusu makine yatırımı, şirketin ana ürün gruplarından olan “Anahtarlama Ürünleri” üretim sürecindeki sac işleme atölyesinin 750 ton/ay olan kapasitesini bin 500 ton/aya yükseltecek.

Yatırımın tamamlanması ile birlikte anahtarlama ürünleri bölümünde hedeflenen yüzde 100’lük kapasite artışının ilk aşamasının tamamlanacağı ve bu süreçte aynı zamanda seçilmiş olan ileri teknoloji ve otomasyon içeren makinelerin üretim maliyetlerini olumlu yönde etkileyeceği vurgulandı.

Yeni arsa üzerinde yatırım proje çalışmaları devam ediyor

Şirket, yatırımın yapılacağı arsanın tahsisi hakkında 28 Ağustos 2023 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) duyurusuyla kamuoyunu bilgilendirmişti. Söz konusu yatırımın, ASO 2. Organize Sanayi Bölgesi genişleme alanı içinde yer alan şirkete tahsis edilen bu arsa üzerinde yapılması planlanıyor. Bu yatırım, şirketin kısa ve orta vadeli yatırım stratejileriyle uyumlu olarak gerçekleştiriliyor. Öte yandan şirketin yeni yatırım programı kapsamında ön hazırlık, altyapı ve proje çalışmaları da devam ediyor.