AstraZeneca, Azerbaycan'da faaliyetlerine yeniden başlıyor

Dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinden AstraZeneca, Türkiye operasyonlarını genişleterek Zeytun Pharmaceuticals ile yaptığı stratejik iş birliği yoluyla Azerbaycan'daki faaliyetlerine yeniden başlıyor. AstraZeneca Türkiye ile Zeytun Pharmaceuticals arasında yapılan ortaklık ile ülkenin ilaç sektörüne uluslararası uzmanlığın kazandırılması ve yenilikçi ilaçlara erişimin sağlanması hedefleniyor.



Dünyada 100'ün üzerinde ülkede faaliyet gösteren AstraZeneca; onkoloji, kardiyovasküler, renal ve metabolik hastalıklar, solunum ve immünoloji ve nadir hastalıklar alanlarında ileri düzey araştırmalar yürütüyor ve yenilikçi ilaçlar geliştiriyor.



İş birliği hakkında değerlendirmede bulunan AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Ecz. Serkan Barış, “Bilimden aldığımız güçle ilaçlarımızı geliştirirken aynı zamanda sağlık sistemlerine sürdürülebilir değer katacak iş birlikleri kuruyoruz. Operasyonlarımızı ve yatırımlarımızı bu çerçevede genişletiyoruz. Azerbaycan'da yeniden başlattığımız faaliyetlerimiz, bu vizyonumuzun somut bir adımı. Türkiye operasyonlarımızda edindiğimiz bilgi birikimi ve başarıları Azerbaycan'a taşıyarak daha sağlıklı bir toplum için kalıcı katkılar sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.

Yüksek kaliteli ilaçlar, eğitim ve erişim için güç birliği

Bu iş birliği, Azerbaycan'da dünya standartlarında ilaçlara erişimin artırılması, hastalar için yeni tedavi seçeneklerinin genişletilmesi ve sağlık profesyonellerinin özel eğitimler ve bilgi paylaşımı yoluyla desteklenmesi açısından özel bir öneme sahip. Zeytun Pharmaceuticals, ülke genelindeki geniş dağıtım ağı ve profesyonel ekibiyle biliniyor. Şirket, küresel ilaç markalarıyla yürüttüğü başarılı iş birlikleriyle kendini kanıtlamış bir marka. Bu nedenle AstraZeneca ile yapılan bu yeni ortaklığın ülkede hem hastalar hem de sağlık çalışanları için yeni fırsatların önünü açması bekleniyor.



AstraZeneca ve Zeytun Pharmaceuticals birlikte, modern tedavilere erişimi artırmayı ve hasta odaklı bir yaklaşımla daha sağlıklı bir toplum inşa edilmesine katkı sunmayı hedefliyor. Bu ortaklık yalnızca ticari bir girişim değil, aynı zamanda Azerbaycan sağlık sektörünün geleceğine yönelik stratejik bir yatırım.