AstraZeneca, CSPC’nin obezite ilaçlarını 1,2 milyar dolara lisansladı

AstraZeneca, Çinli ilaç üreticisi CSPC Pharmaceutical Group’tan (HK:1093) obezite ve kilo ile ilgili durumlar için deneysel ilaçları lisanslayacak. Bu bilgi CSPC’nin açıklamasında yer aldı.

Investing'in haberine göre anlaşma, AstraZeneca’dan 1,2 milyar dolarlık peşin ödemeyi içeriyor. Belirli geliştirme ve satış hedeflerine ulaşılması durumunda 17,3 milyar dolara kadar ek ödemeler yapılabilecek.

Deneysel obezite tedavilerinin lisanslanmasının ötesinde, anlaşma iki şirket arasında ek farmasötik projeler üzerinde işbirliğini de kapsıyor.

Bu hamle, AstraZeneca’yı büyük ilaç şirketlerinin önemli yatırımlar yaptığı, hızla genişleyen kilo yönetimi ilaçları pazarına girme konumuna getiriyor.