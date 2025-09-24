AstraZeneca Türkiye çalışanlarından, kan kanserine karşı “Birlikte Güçlüyüz” mesajı

Dünyada her yıl yaklaşık 1.24 milyon kan kanseri vakası teşhis ediliyor, bu vakalar toplam kanser vakalarının yüzde 6'sını oluşturuyor. Bu yüksek oran, kan kanserlerinde toplumsal farkındalığın ve erken teşhisin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bu nedenle Kan Kanserleri Farkındalık Ayı olarak anılan eylül ayında, erken teşhis, tanı sürecinde iyileştirmeler ve kan kanseri ile mücadelede toplumsal bilincin artırılması için çeşitli çalışmalar yapılıyor.

AstraZeneca'dan "Birlikte Güçlüyüz" mesajı

Kan kanseri ile mücadele eden hastalar için verilen her destek, onların hayata tutunma gücünü artırıyor. Çünkü bu hastalık ile mücadele tıbbi bir süreç olduğu kadar aynı zamanda büyük bir psikolojik destek de gerektiriyor. Bu nedenle AstraZeneca Türkiye de bu ay özelinde Kanser Savaşçıları Derneği iş birliğiyle anlamlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen bileklik atölyesinde, AstraZeneca Türkiye çalışanları kan kanseriyle mücadelede dayanışmayı simgeleyen kırmızı bileklikler yaparak bu hastalıklarla mücadele eden hastalara “Birlikte Güçlüyüz” mesajı verdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kanser Savaşçıları Derneği Başkanı Belma Kurdoğlu Akgün, “Kan kanserleri ile mücadelede erken teşhis ve toplumsal farkındalık kritik bir rol oynamaktadır. Derneğimiz, bu alanda hem hastalara hem de yakınlarına destek olmayı, aynı zamanda toplumda bilinç oluşturmayı temel bir sorumluluk olarak görmektedir. AstraZeneca Türkiye'nin Kan Kanserleri Farkındalık Ayı kapsamında gerçekleştirdiği atölye çalışması, hastalara yalnız olmadıklarını hissettirmek açısından büyük değer taşımaktadır. Çalışanların dayanışmayı simgeleyen bileklik atölyesine katılımı, kanserle mücadelede toplumsal desteğin gücünü bir kez daha göstermiştir. Bu tür ortak çalışmalar, hem erken tanı konusunda farkındalığın artmasına hem de hastaların tedavi yolculuklarında motivasyonlarının güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Kanser Savaşçıları Derneği olarak, kan kanserleri ile mücadelede kamu, özel sektör ve sivil toplumun iş birliğini son derece önemli buluyor ve bu anlamlı destek için AstraZeneca Türkiye'ye teşekkür ediyoruz.” dedi.

“Tüm hastalıklarda olduğu gibi kan kanserlerinde de erken tanı hayat kurtarabiliyor”

Kanser hastalıklarında erken teşhisin önemine ve bunun için farkındalık çalışmalarına dikkat çeken AstraZeneca Türkiye Medikal Direktörü Dr. Deniz Ertürk Erem ise “Kan kanserleri; lösemi, lenfoma, miyelom gibi türleri kapsar ve kan, kemik iliği ya da lenfatik sistemin hücresel yapısında meydana gelen değişimler sonucunda ortaya çıkar. Kan kanserlerinde tedavi başarısı, hastalığın tipi ve tanı anındaki evreye bağlı olarak değişiyor. Tüm hastalıklarda olduğu gibi bu hastalıkta da erken tanı tedavilerin etkinliğini arttırabiliyor ve daha önemlisi hastaların hayatını kurtarabiliyor. Bu nedenle toplumu bilinçlendirmek ve zamanında harekete geçmeye teşvik etmek büyük önem taşıyor. Kan Kanserleri Farkındalık Ayı kapsamında yaptığımız çalışmaları, toplumun erken teşhise ve tedaviye dair bilgi düzeyini artırmak için çok değerli buluyoruz. AstraZeneca olarak en güncel bilimsel verileri klinik pratiğe taşıyarak hem hekimlerin karar süreçlerine hem de hastaların tedavi yolculuklarına katkı sağlarken kan kanserlerinin daha erken evrede tanısının konabilmesi ve tedavi süreçlerinin iyileştirilmesi için farkındalık çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.