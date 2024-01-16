AstraZeneca Türkiye'den klinik araştırmalar alanında önemli işbirliği

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, AstraZeneca Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü Erdal Kiraz, AstraZeneca Türkiye Medikal Direktörü Dr. Deniz Ertürk Erem ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hilmi Erdem Sümbül sunum yaptı.

AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Serkan Barış, yaptığı konuşmada, klinik araştırmalarda Türkiye'nin bir merkeze dönüştürülmesi için yoğun gayretlerinin olduğunu söyledi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile yaptıkları ortaklığın ana hedefinin, özellikle onkoloji ve biyofarma tedavi alanlarındaki yenilikçi ilaçların geliştirilmesine katkı vermek olduğunu vurgulayan Barış, "Faz1 tarafına değer veriyoruz. Çünkü Faz1 tarafında ne kadar çok klinik çalışmayı ülkemize getirebilirsek daha sonraki adımlar için de Türkiye’nin bir öncü merkez olması için öncelik yaratmış olacağız." diye konuştu.

Barış, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Faz1 süreçlerine dahil olmasının, Türkiye'nin konumu için çok değerli olduğunu dile getirdi.

Faz1 çalışmalarda bütün fizibilite süreçlerinin olumlu tamamlanmasının ve çalışmaların Türkiye'ye daha fazla getirilebilmesinin sonraki klinik araştırma süreçlerinde olumlu etki edeceğini vurgulayan Barış, şöyle devam etti:

"Çünkü Faz1 çalışmaların denetlenme ve onay alma süreçleri diğer Faz çalışmalarına göre daha kompleks diye tabir edebilirim. Eğer bu kompleks süreçleri başarıyla tamamlayabilirsek ve bunların sayısını artırabilirsek önümüzdeki günlerde klinik araştırmaların sayısında ciddi bir artış olacaktır. Tabii bu yanında kaliteyi de beraberinde getiriyor."

Özellikle onkoloji alanında bugüne kadar çok fazla ortaklık olduğuna işaret eden Barış, "Yeni hedefimiz özellikle biyofarma tarafında yeni tedavi alanlarındaki işbirliklerimizi artırmak. Her iki alanda maksimum sayıda klinik araştırmayı Türkiye'ye getirebilirsek AstraZeneca'yı da Türkiye'de klinik araştırmaları alanında en üst sırada göreceğimize inanıyorum." dedi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Volkan Harput da protokolü imzaladıkları için gurur duyduklarını belirtti.

Hastane ve bölge için önemli bir adım attıklarını aktaran Harput, şunları söyledi:

"Bugüne kadar yapılan çalışmalara hem hasta hem de veri açısından biz katılımcı olarak hep dışarıdan katılım sağlıyorduk. Ama bu protokolle beraber yeni yapılacak çalışmalarda en önde yer alan ekipler arasında bulunacağız. Bu çalışmaları yönlendiren, bu çalışmaları ileriki zamanlarda ilk olarak gerçekleştiren eğitim araştırma klinikleri içerisinde var olacağız. Bu anlamda Faz1, Faz2 ve Faz3 çalışmaları halihazırda 12 adet çalışma devam etmektedir. Bunlar sayesinde hastalarımız artık yurt dışında gelişecek ilaçları beklemektense bizim burada ilk elden bu tedavilere ulaşma hakkına ve şansına sahip olacaklar. Bizler de hekim olarak bu çalışmaların ülkemizde ve hastanemizde yapılmasıyla ilk elden bu çalışmaları yürütüp bu ilaçları hastalarımıza uygulayan hekimler olmaktan mutluluk duyacağız."

Harput, bölgede Faz1 çalışması yapan tek merkez olduklarını belirtti.

Merkezlerinin yeniden ruhsatlandırılmasının tamamlandığını aktaran Harput, "Genel müfettişler tarafından hatasız ruhsatlandırılan tek merkez olmaktan da gurur duyuyoruz. Bu çalışmalarla ortaya çıkacak yeni ilaçların ülkemiz ekonomisine çok yüksek katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Ama ekonomik açıdan ziyade hastalarımızın bu ilaçlara erken ulaşmasını sağlaması bizim açımızdan daha önemli. Hekimler olarak bundan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Serkan Barış ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Volkan Harput işbirliği protokolünü imzaladı.