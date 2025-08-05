AstraZeneca Türkiye’nin İletişim Müdürü Özlem Horasanlı oldu

AstraZeneca Türkiye’de Kurumsal İlişkiler Departmanı’nda önemli bir atama gerçekleşti. Dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen ilaç şirketlerinin kurumsal departmanlarında yaklaşık 25 yıldır yöneticilik de dahil birçok görevi başarıyla üstlenen Özlem Horasanlı, AstraZeneca Türkiye’nin Kurumsal İlişkiler Departmanı’nda İletişim Müdürü olarak yeni görevine başladı.

Özlem Horasanlı kimdir?

2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık bölümünden mezun olan, 2005 yılında ise Yeditepe Üniversitesi’nde MBA programını tamamlayan Horasanlı, kariyer hayatına 2001 yılında Roche’ta başladı. Ardından 2005-2014 yılları arasında Novartis’te kurumsal iletişim yöneticisi ve 2014-2022 yılları arasında DEVA’da iletişim müdürü olarak görev yapan Horasanlı, AstraZeneca Türkiye’ye katılmadan önce, 2022 yılından bu yana Gilead’da Kurumsal İlişkiler Direktör Yardımcısı olarak görev yapıyordu.