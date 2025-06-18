AstraZeneca Türkiye'nin ofisi, Avrupa'nın en yaratıcı ofisleri arasında gösterildi

AstraZeneca Türkiye, İstanbul Levent 199'da yer alan yeni merkez ofisiyle, Orta ve Güneydoğu Avrupa'daki en yaratıcı iç mimari projelerin değerlendirildiği Big SEE Interior Design Award (İç Mekân Tasarımı Ödülü) sahibi oldu. Estetik, fonksiyonellik, sürdürülebilirlik ve kullanıcı deneyimi gibi kriterler doğrultusunda verilen bu prestijli ödül, AstraZeneca'nın insan odaklı yaklaşımını çalışma ortamına yansıttığını da tescilliyor.



AstraZeneca Türkiye'nin yeni ofisi; çalışan refahını önceliklendiren, çevre dostu ve yenilikçi bir mimari anlayışla tasarlandı. Levent 199 binasındaki ofiste wellbeing odaları, ferah ve şık ortak alanlar, inovasyonu teşvik eden açık çalışma alanları ve ekip içi etkileşimi artıran toplantı odaları gibi birçok imkân bulunuyor. Ayrıca bireysel odaklanmayı destekleyen akustik telefon kabinleri gibi detaylarla çalışanların farklılaşan ihtiyaçlarına uyum sağlıyor. Uluslararası LEED Yeşil Bina sertifikasına da sahip olan ofis, enerji ve gün ışığı kullanımı, su verimliliği, ısıtma ve soğutma sistemleri gibi çevreye duyarlı tasarımı ile şirketin karbon ayak izini de azaltmayı katkıda bulunuyor.

"Yenilikçi insan kaynakları uygulamalarımızla Türkiye'nin önde gelen işverenlerinden biriyiz"

AstraZeneca Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Feyza Aysan aldıkları ödülle ilgili olarak şunları söyledi:

“Sadece bilimsel çalışmalarımızla değil, aynı zamanda yenilikçi insan kaynakları uygulamalarımızla Türkiye'nin önde gelen işverenlerinden biriyiz. Çalışanlarımızın potansiyellerini ortaya çıkaran huzurlu ortamlarda daha verimli işlere imza atacaklarının farkındayız. Bu ofisimiz hem bu vizyonumuzu hem de sürdürülebilirlik odağımızı somutlaştıran önemli bir adım. Ofisimizi tasarlarken estetik ya da işlevselliğin yanı sıra çalışan deneyimini de daha keyifli ve huzurlu hale getirecek bir yaklaşım benimsedik. Her detayda çalışanlarımızın sesine kulak verdik; onların beklentileri ve ihtiyaçlarına göre iç mimarimizi şekillendirdik. Big SEE Interior Design Award 2025 gibi uluslararası bir platformda bu yaklaşımımızın ödüllendirilmesi bizim için büyük bir gurur.”