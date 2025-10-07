Astronergy, yeni nesil N7 serisi güneş panellerinin üretimine başladı

Güncel olarak 615Wp ile 635Wp güç aralığında sunulan yeni bifacial modüller, yüzde 23,5’e varan maksimum verimlilik ile ticari ve endüstriyel güneş enerjisi projelerine maksimum enerji üretimi sağlıyor.

N7 serisi, Astronergy’nin kendi geliştirdiği en yeni N-type TOPCon 4.0 hücre teknolojisi ile dikdörtgen silikon wafer, 132 adet yarım hücre (66*2 half-cut) ve 16 Super Multi Busbar düzenini bir araya getiriyor. Işık yönlendirici film ve çift katmanlı yansıma önleyici AR (Anti-reflektif) kaplamalı cam ile güçlendirilen bu teknoloji, daha yüksek güç üretimi, daha yüksek verimlilik ve daha düşük sistem (BOS) ile seviyelendirilmiş elektrik maliyetlerinde avantaj (LCOE) sağlayarak uluslararası standartlarda modül performansı sunuyor.

Dayanıklılığıyla da öne çıkan N7 serisi, çift 2,0 mm yarı temperli cam ve eloksal kaplamalı alüminyum çerçevesi sayesinde ön tarafta 5400 Pa, arka tarafta ise 2400 Pa mekanik yüklere karşı direnç gösteriyor. IP68 dereceli bağlantı kutuları ve 1500 VDC’ye kadar yüksek sistem voltaj kapasitesini ve güvenliğini artırırken, 16 Super Multi Busbar (SMBB) hücre teknolojisi sayesinde modül, kısmi gölgelenme koşullarında bile akımı daha verimli toplayarak güç kayıplarını minimuma indirir.

Modül, ilk yıl yalnızca yüzde 1 degradasyon, ikinci yıldan otuzuncu yıla kadar ise yıllık sadece yüzde 0,4 degradasyon ile kullanım ömrü boyunca sürekli verimliliği garanti ediyor. Daha iyi sıcaklık performansı, daha düşük sistem maliyeti ve daha düşük açık devre gerilimi (VOC) sayesinde sağlanan esnek dizi konfigürasyonları ve daha düşük taşıma maliyeti ile N7 serisi, yatırımcılar ve EPC firmaları için fiyat/performans açısından teknolojinin geldiği en ileri noktayı temsil ediyor.

Astronergy Ülke Satış Müdürü Gencay Kısa, yeni N7 serisi güneş panelleriyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“N7 serisi, yerli üretim gücümüzle hayata geçirilen en yenilikçi ürünlerimizden biri. Yüksek verimlilik, dayanıklılık ve uzun vadeli performansıyla yatırımcılarımızın güvenini pekiştirirken, yatırım geri dönüş süresini azaltıyor ve sistem maliyetlerini minimize ederek ticari ve endüstriyel projeler için güçlü bir değer yaratıyoruz. Astronergy olarak, güneş enerjisinde geleceğin standartlarını bugünden sunmaktan gurur duyuyoruz.”