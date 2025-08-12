ATA GYO 2025’in ilk yarısında, 754 milyon TL aktif büyüklüğe ulaştı

ATA Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (ATA GYO) toplam varlıkları 754 milyon TL’ye, özkaynakları ise 661 milyon TL’ye ulaşarak güçlü mali yapısını sürdürdü.

ATA GYO Genel Müdürü Onur Karahan: Kira geliri odaklı yatırım modelimizi istikrarlı bir şekilde sürdürdük

“2025’in ilk yarısında, kira geliri odaklı yatırım modelimizi istikrarlı bir şekilde sürdürdük. Anadolu'da büyüyen potansiyele sahip bölgelerde geliştirdiğimiz projelerimizle, hem kira gelirlerimizi artırıyor hem de portföyümüzün değerini büyütüyoruz. Kilis Ata Corner projemiz, bu stratejimizin somut bir örneğidir. Borçsuz yapımız, güçlü bilanço kompozisyonumuz ve düzenli gelir üretme kapasitemiz ile yatırımcılarımıza uzun vadeli değer yaratmaya devam ediyoruz.”

Güçlü finansal performans ve sağlam bilanço yapısı

2025 yılının ilk yarısında ATA GYO, 20,2 milyon TL hasılat, 13,6 milyon TL brüt kâr ve 16,2 milyon TL operasyonel kâr elde etti. Net dönem kârı ise geçen yılın aynı döneminde 529 bin TL iken, 2025’in ilk yarısında 4,7 milyon TL’ye ulaşarak güçlü bir artış gösterdi.

Şirketin toplam varlıkları 754 milyon TL, özkaynakları ise 661 milyon TL seviyesine çıktı. Düşük borçluluk oranı ve güçlü nakit pozisyonu sayesinde ATA GYO, operasyonel nakit yaratma kapasitesini koruyarak esnek ve sağlıklı bilanço yapısını sürdürmeye devam ediyor.

ATA GYO Genel Müdürü Onur Karahan: Kira gelirlerimizdeki artış ile 2025 yılının ilk yarısındaki hasılatımız 20,2 milyon TL’ye yükseldi

“Yılın ilk yarısında elde ettiğimiz finansal ve operasyonel başarı, kira odaklı iş modelimizin gücünü ve stratejik yatırım yaklaşımımızın etkinliğini yansıtıyor. Portföy büyüklüğümüz 706 milyon TL seviyesine ulaşırken, kira gelirlerimizdeki artış ile 2025 yılının ilk yarısındaki hasılatımız 20,2 milyon TL’ye yükseldi ve %20 oranında reel büyüme sağladık. Kayseri, Tekirdağ ve Lüleburgaz’daki Ata Corner projelerimiz istikrarlı gelir yaratırken, Kilis Ata Corner projesinde olduğu gibi, seçici ve etkili yatırımlarla büyümeye kararlılıkla devam edeceğiz. Grup içi iş birliklerinden doğan sinerjiyi, üçüncü taraf kiracılarla dengeli şekilde harmanlayarak güçlü markalardan oluşan bir yapı kuruyoruz. Sürdürülebilirlik odağımızla çevresel etkileri gözetiyor, yatırımcılarımız ve iş ortaklarımız için uzun vadeli değer üretmeyi sürdürüyoruz.

Bize güvenen tüm yatırımcılarımıza, uzun vadeli iş ortaklığımızı sürdüren kiracılarımıza ve bu başarıda emeği olan çalışma arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ederim.”

Kilis Ata Corner: Stratejik portföy büyümesinin yeni adımı

Ata GYO, 2025 yılının ilk yarısında Kilis'te geliştirme süreci başlatılan Kilis Ata Corner projesiyle portföyünü genişletmeye devam ediyor. Güncellenen değerleme sonuçları, projenin potansiyelini ve bölgedeki gelişim dinamiklerini yansıtıyor. Stratejik konumu sayesinde projenin, şirketin düzenli gelir yaratma kapasitesine ve değer odaklı büyüme hedeflerine doğrudan katkı sunması bekleniyor.