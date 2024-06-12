ATA GYO ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı

2023 yılı şirket performansını değerlendiren ATA GYO Genel Müdürü Bedri Kurdoğlu, “ATA GYO olarak, yüksek enflasyon ortamı ve yaşanan ekonomik güçlüklere rağmen şirketimize, iş ortaklarımıza ve yatırımcılarımıza en iyi koşulları sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tekirdağ ATACorner, Kayseri Talas ve ATA Corner Lüleburgaz projeleri ile portföy değerimiz 446 milyon TL’ye ulaştı. Hizmet verdiğimiz lokasyonlarda, ATA Grubu şirketlerinden Tab Gıda ile iş birliği içinde, Burger King, Popeyes, Sbarro, Arby’s ve Usta Dönerci gibi önde gelen restoran zincirlerinin yanı sıra Kahve Dünyası, MRDIY gibi güçlü markalara da hizmet veriyoruz” dedi.

Stratejik yatırımlarımızla sürdürülebilir büyüme sağlamaya devam edeceğiz

Sürdürülebilir büyüme hedefiyle çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Kurdoğlu, 'Finansal hedeflerimize uygun olarak gelirlerimiz ve faaliyet karımızda önemli artışlar kaydettik. Kira gelirlerinden elde edilen hasılatımız reel olarak %34 artarak 5 milyon TL'ye, brüt karımız %168 artarak 3.25 milyon TL'ye ve operasyonel karımız ise 3.15 milyon TL'ye ulaştı. Şirketimiz, önemli miktarda nakit rezervine sahip olurken, toplam yükümlülüklerimizi oldukça düşük seviyelerde tutmayı başardık. Bu durum, ATA GYO'ya gayrimenkul piyasasındaki fırsatları değerlendirme konusunda esneklik ve avantaj sağlamayı sürdürecektir. Güçlü finansal konumumuz ve stratejik yatırımlarımızla, sürdürülebilir büyüme ve değer yaratma yönündeki kararlılığımıza yıl boyunca devam ettireceğiz” dedi.