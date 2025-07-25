Ata Portföy’de Genel Müdürlük görevine Batuhan Özşahin getirildi

Ata Portföy Yönetimi, 20 Haziran 2025 itibarıyla Batuhan Özşahin’i Genel Müdür olarak göreve getirdi.

Batuhan Özşahin kimdir?

İstanbul Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Batuhan Özşahin, kariyerine finans sektöründe araştırma ve analiz alanında başlamıştır. UBS AG Türkiye ofisinde Hisse Senedi Araştırma Direktörü olarak görev aldıktan sonra, uzun yıllar Ata Yatırım bünyesinde Başekonomist ve Stratejist pozisyonlarında bulunmuştur.

2023 yılında Ata Portföy Yönetimi’nde CIO ve fon yöneticisi olarak göreve başlayan Özşahin, 20 Haziran 2025 tarihinde Ata Portföy Genel Müdürü olarak atanmıştır. Kurumun yatırım stratejilerinin belirlenmesinde ve portföy yönetiminde aktif rolünü sürdürmektedir.