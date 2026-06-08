Ata Yatırım raporu: Hafif araç satışları mayısta geriledi

Türkiye’nin önde gelen aracı kurumlarından Ata Yatırım, düzenli olarak yayımladığı kapsamlı analiz ve araştırma raporlarıyla ekonomik gelişmeleri ve sektörlerdeki dönüşümü yakından izlemeye devam ediyor.

Ata Yatırım tarafından hazırlanan “Türkiye Hafif Araç (HA) Satışları Mayıs 2026 Raporu”na göre, Türkiye hafif araç satışları mayıs ayında yıllık bazda yüzde 22,5 düşüşle 83,4 bin adet olarak gerçekleşti. Satışlar, ay başındaki 109 bin adetlik beklentinin belirgin şekilde altında kalmasına rağmen uzun dönem ortalamalarının üzerinde seyretti. Raporda, mayıs ayında Kurban Bayramı ve resmi tatiller nedeniyle satış günlerinin azalmasının sonuçlar üzerinde ilave baskı yarattığına dikkat çekilirken, yılın geri kalanına ilişkin daha sağlıklı sinyallerin Haziran 2026 verileriyle alınabileceği ifade edildi.

Haziran ayında 112.700 adetlik satış bekleniyor

Ata Yatırım’ın raporunda Haziran 2026’da hafif araç satışlarının yıllık bazda yüzde 5 düşüşle 112.700 bin adet seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Rapora göre aylık satış hacminin 120-130 bin adedin üzerine çıkması iç talebin beklenenden daha dirençli olduğunu gösterecek. Buna karşılık satışların 90-100 bin adedin altına gerilemesi, pazarda beklenenden daha belirgin bir zayıflamaya işaret edecek.

Satışlarda düşüş yaşansa da 2026’da sınırlı da olsa büyüme bekleniyor

Ata Yatırım, üç yıl üst üste güçlü performans gösteren otomotiv pazarında, mayıs ayındaki zayıf tabloya rağmen 2026 yılı hafif araç satış hacmi için yıllık yüzde 1 büyüme beklentisini koruyor. Raporda, 2023-2025 döneminde yüksek faiz ortamına rağmen talebin güçlü kaldığı, 2025 yılında pazarın 1,37 milyon adetle tarihi rekor seviyeye ulaştığı hatırlatılıyor.

Öte yandan, yılın ilk aylarından itibaren küresel ölçekte artan jeopolitik riskler, İran-ABD-İsrail hattındaki gerilim, Hürmüz Boğazı’na ilişkin endişeler ve yükselen petrol fiyatlarının küresel ekonomik görünüm üzerinde aşağı yönlü riskler oluşturduğu belirtiliyor. Bu gelişmeler doğrultusunda Ata Yatırım, 2026 yıl sonu politika faizi beklentisini yüzde 30’dan yüzde 35’e yükseltirken, hafif araç satışlarına yönelik yüzde 1’lik büyüme öngörüsünü koruyor.

Otomotiv şirketlerinde kârlılık baskısı sürüyor

Raporda dikkat çekilen bir diğer unsur ise sektör şirketlerinin kârlılığı oldu. Güçlü satış performansına rağmen otomotiv şirketlerinin kâr marjlarının 2025 yılı ve 2026’nın ilk çeyreğinde baskı altında kaldığı belirtilirken, bu eğilimin ikinci çeyrekte de devam etmesinin beklendiği ifade edildi. Bu nedenle Ata Yatırım, sektör şirketlerinin kârlılığı konusunda temkinli yaklaşımını sürdürüyor.

İyimser senaryoda satışlar 1 milyon 590 bin adede çıkabilir

Ata Yatırım’ın raporunda yer alan alternatif senaryolar da dikkat çekiyor. İyimser senaryoda, güçlü talebin sürmesi halinde Türkiye hafif araç pazarının 2026 yılında yüzde 16,2 büyüyerek 1 milyon 590 bin adede ulaşması bekleniyor. Kötümser senaryoda ise tüketici güvenindeki zayıflama, Türk lirası üzerindeki baskı ve kredi koşullarındaki sıkılaşma varsayımıyla satışların yüzde 18,8 düşerek 1 milyon 112 bin adede gerileyeceği öngörülüyor. Ata Yatırım en olumsuz senaryoda ise pazarın yıllık bazda yüzde 46 küçülerek 742 bin adet seviyesine inebileceğini tahmin ediyor.