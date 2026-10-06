Ata Yatırım, yapay zeka ile yatırımcıların karar süreçlerini güçlendiriyor

Türkiye’de sermaye piyasaları son yıllarda daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşırken, yatırım alışkanlıkları da teknolojiyle birlikte hızlı bir dönüşüm geçiriyor. Yatırımcı tabanının genişlemesiyle birlikte doğru bilgiye hızlı ulaşma, veriyi anlamlandırma ve kişiselleştirilmiş yatırım deneyimi de giderek daha fazla önem kazanıyor. Bu dönüşümde yapay zekâ ve algoritma destekli teknolojiler, yatırımcıların karar alma süreçlerini destekleyen yeni nesil araçlar olarak öne çıkıyor.

Sermaye piyasalarının köklü kurumlarından Ata Yatırım da bu dönüşümün merkezinde konumlanarak, 35 yılı aşkın piyasa deneyimini teknoloji ve yapay zekâ ile birleştiriyor. Kurum, yatırımcıların farklı kaynaklardan takip etmek zorunda kaldığı finansal verileri tek bir çerçevede anlamlandıran Yapay Zekâ Analiz ürünüyle yatırımcıları karar süreçlerini güçlendiriyor.

Yatırımcı sayısındaki büyüme, karar süreçlerinde teknoloji kullanımının önemini artırıyor

Ata Yatırım Co-CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Can, Türkiye’de hisse senedi yatırımcı tabanının son yıllarda çok hızlı bir şekilde genişlediğine, yatırım dünyasına erişimi artıran bu durumun aynı zamanda yatırımcıların karar alma süreçlerini destekleyecek teknolojilerin de önemini artırdığını söylüyor. Bu kadar kısa sürede büyüyen yatırımcı kitlesinin, yapay zekâ destekli karar sistemlerinden güç alarak yatırım süreçlerini daha sağlıklı yürütebileceklerine işaret eden Hamit Can sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Yıllarca 1 milyon bandında yatay seyreden hisse senedi yatırımcı tabanı, pandemi sonrası mobil aracılık uygulamalarının etkinliğinin artması ve art arda gelen halka arzlarla birlikte 6,5-6,8 milyona sıçradı. Bu, Türkiye sermaye piyasaları tarihinde görülmemiş bir hızda taban genişlemesi anlamına geliyor. Fakat bu kadar kısa sürede büyüyen yatırımcı kitlesinin çoğu, piyasa döngülerini deneyimlememiş, duygusal karar verme eğilimine açık ve bilgiye erişimi sınırlı yeni yatırımcılardan oluşuyor. Yapay zekâ destekli karar sistemleri, bu boşluğu kapatacak en etkili araçlardan biri. Zaten küresel piyasalardaki işlemlerin büyük bölümünü yöneten algoritmik sistemler, artık bireysel yatırımcılar için de erişilebilir hale geliyor. Bu sistemler; haber ve piyasa duyarlılığını analiz etmek, yatırımcının risk profiline göre farklı senaryolar oluşturmak ve portföy uyarı mekanizmaları oluşturmak gibi birçok işlev sunuyor. Biz de Türkiye sermaye piyasalarında ileri teknolojiye dayalı birçok ilki gerçekleştiren bir kurum olan Ata Yatırım olarak bu vizyonu sözde bırakmadık, geliştirdiğimiz Yapay Zekâ Analiz ürünümüzle yine öncü olduk. Yatırımcılarımızın karar süreçlerini daha da güçlendirmek için ürünümüzü her geçen gün daha da geliştiriyoruz. Hedefimiz, sayıca büyüyen ancak tecrübesi henüz oturmamış bu yatırımcı kitlesine, karar anında rehberlik eden ve duygusal hareketleri azaltan çözümlerde öncülük etmek. Böylece yatırımcı bilincinin güçlenmesine ve sermaye piyasalarına katılımın daha sağlıklı ve kalıcı bir zemine oturmasına katkı sağlayabileceğimize inanıyoruz.”

Yapay Zekâ Analiz, farklı veri setlerini tek çerçevede buluşturuyor

Ata Yatırım’ın yapay zekâ yaklaşımının önemli bileşenlerinden biri olan Yapay Zekâ Analiz, yatırımcıların farklı kaynaklardan takip etmek zorunda kaldığı verileri Ata Yatırım’ın uzmanlığıyla birleştirerek anlamlandırılmış içgörüler sunuyor. Ürün; şirketlerin finansal tabloları ve finansal oranlarına dayalı temel analizi, teknik göstergelere dayalı teknik analizi ve haber akışını birlikte değerlendiriyor. Böylece yatırımcıların çok sayıda farklı analiz ve veri kaynağı arasında zaman kaybetmeden, ihtiyaç duydukları bilgiyi daha bütünsel bir çerçevede değerlendirmeleri hedefleniyor.

Hamit Can, Yapay Zekâ Analiz’in temel yaklaşımının yatırımcının yerine karar vermek değil, yatırımcının kendi kararını daha güçlü bir veri setiyle oluşturmasına destek olmak olduğunu vurguluyor:

“Yapay Zekâ Analiz ürünümüz, yatırımcıların farklı kaynaklardan toplamaya çalıştığı verileri Ata Yatırım’ın uzmanlığıyla birleştirerek işlenmiş ve anlamlandırılmış içgörüler sunma ihtiyacından doğdu. Biz yatırımcıya hazır bir model portföyü dayatmıyoruz. Yatırımcı isterse kendi portföyündeki pay senetlerini analiz ettiriyor, isterse bunları başka şirketlerle karşılaştırıp yorumlatabiliyor. İlk adımın yatırımcıdan gelmesi bizim için çok kıymetli. Çünkü burada amaç yatırımcının kendi kararını destekleyecek bilgiye daha hızlı ve anlaşılır biçimde ulaşmasını sağlamak” diyor.

İnsan uzmanlığı ve makine hızını bir araya getiren hibrit model

Ata Yatırım’ın yapay zekâ yaklaşımında insan uzmanlığı ile teknoloji birbirini tamamlayan unsurlar olarak ele alınıyor. Yapay Zekâ Analiz geliştirilirken hangi durumda hangi verilerin, finansal oranların ve teknik göstergelerin dikkate alınacağı Ata Yatırım’ın deneyimli ekiplerinin bilgi birikimiyle kurgulanırken, yazılım ekipleri bu yaklaşımı teknoloji tabanlı bir ürüne dönüştürüyor. Bu nedenle ortaya çıkan model, makinenin hız ve ölçek avantajını insan uzmanlığının deneyimiyle bir araya getiriyor.

Can, yatırım dünyasında yapay zekânın ağırlığının artacağını ancak bunun insan faktörünün ortadan kalktığı bir model anlamına gelmediğini belirtiyor: “Bugün geldiğimiz noktada hibrit bir modelimiz var. İnsan aklı ve tecrübesiyle kurgulanmış, makinenin hız ve ölçek avantajıyla çalışan bir yapı. Yapay zekâyı yatırımcının yerine geçen bir karar mekanizması olarak görmüyoruz, onun bakış açısını genişleten ve analiz gücünü artıran bir araç olarak görüyoruz. Çünkü piyasalar yalnızca verilerden oluşmuyor. Değişen koşullar karşısında insan uzmanlığı ve deneyimi de her zaman önemini koruyor” ifadelerini kullanıyor.

Bu yaklaşımın yatırımcı tarafında da karşılık bulduğu görülüyor. Ata Yatırım’ın paylaştığı verilere göre Yapay Zekâ Analiz’i işlem yapan yatırımcıların yaklaşık yüzde 20’si kullanıyor. Özellikle aktif işlem yapan yatırımcılar arasında kullanımın daha yüksek olması, ürünün karar öncesinde bir “ikinci görüş” olarak da değerlendirildiğini gösteriyor.

Hedef daha kişiselleştirilmiş yatırım deneyimi

Ata Yatırım’ın yapay zekâ yol haritası yalnızca analiz kapasitesinin geliştirilmesiyle sınırlı değil. Kurum, yatırımcının geçmişte ilgilendiği pay senetleri ve yatırım fonları ile işlem alışkanlıklarını da birer veri olarak değerlendirerek daha kişiselleştirilmiş analiz ve karşılaştırmalar sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Portföyün bütüncül şekilde incelenmesi ve alım-satım kararlarının desteklenmesine yönelik çözümler de bu yol haritasında önemli bir yer tutuyor. Böylece yapay zekânın rolünün, yalnızca tekil bir hisse veya veri analizi yapan bir araç olmaktan çıkarak yatırımcının genel deneyimini destekleyen daha kapsamlı bir yapıya dönüşmesi hedefleniyor.

Bu deneyim odaklı ve yatırımcı ihtiyaçlarına dayalı teknoloji yaklaşımı, Ata Yatırım’ın iş modelinin merkezinde yer alıyor. Kurum, yatırımcı geri bildirimlerini yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinde önemli bir kaynak olarak değerlendirirken, teknolojiyi yatırımcı deneyimini sadeleştiren, bilgiye erişimi kolaylaştıran ve karar süreçlerini destekleyen bir araç olarak konumlandırıyor.