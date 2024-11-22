Ata Yatırım’ın TAB Gıda halka arzına ödül

Türkiye’nin öncü yatırım şirketlerinden Ata Yatırım liderliğinde gerçekleşen TAB Gıda halka arz süreci, ‘Global Banking & Markets’ tarafından ‘Yılın Yerel Halka Arzı Ödülü’ne değer bulundu.

TAB Gıda’nın halka arzı, hem yatırımcı güvenini hem Türkiye’nin finans piyasalarındaki dinamizmini bir kez daha teyit eder nitelikte gerçekleşmişti.

7 milyar TL değerindeki halka arz, 5 milyon bireysel yatırımcıya ulaşarak, bugüne kadarki en büyük halka arz olarak Borsa İstanbul tarihindeki yerini aldı.

Halka arz sürecini üçlü konsorsiyumun lider aracı kurumu olarak yönlendiren Ata Yatırım, yenilikçi stratejileri ve üst düzey performansıyla sektörel düzeyde itibarını pekiştirdi.

TAB Gıda, toplam 1.800 restoranıyla dünyanın en büyük 4’üncü hızlı servis restoran işletmecisi olan TFI Food Investments’ın bir parçası olarak dikkat çekiyor.

3.300’den fazla satış noktası, dikey entegre tedarik zinciri ve yerli teknolojiye odaklanan yaklaşımıyla sektörün lideri olan TAB Gıda, bu halka arz süreciyle yatırımcıların ilgisini çekmeyi başardı.

“Sektörde başarıdan öte, bir milada imza attık”

Global Banking & Markets tarafından verilen ‘Yılın Yerel Halka Arzı Ödülü’nü almak üzere düzenlenen törene Ata Yatırım CEO’su Alphan Akiz ve Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Can katıldı. Hamit Can, Ata Yatırım olarak bu tarihi başarıya liderlik etmekten gurur duyduklarını ifade ederken, Alphan Akiz ise ödülle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"TAB Gıda’nın halka arz sürecinde yenilikçi yaklaşımımızla sadece bir başarıya değil, aynı zamanda sektör için bir milada imza attık. TAB Gıda’nın halka arzı da yılın en önemli finansal başarı hikâyesi olmuştu. Şimdi ise bu başarı, kazandığı ödül ile tescillenmiş oldu."