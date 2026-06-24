Atabay, üretim ve Ar-Ge gücü ile bir kez daha Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında

Atabay, yerli ilaç üretimi, etkin madde geliştirme kabiliyeti ve ihracat gücüyle Türkiye'nin sağlık ekosistemine ve sanayi altyapısına katkı sağlamaya devam ediyor. İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde 441'inci olan Atabay, şirketlerin üretimden satışlara göre değerlendirildiği araştırmada, ilaç sektörünün en büyük 10 şirketi arasında yer alarak Türkiye ilaç sanayisindeki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu. Atabay, bu başarıyı Forbes Türkiye'nin “Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2026” araştırmasına da taşıdı. Forbes Türkiye’nin Statista ile birlikte Türkiye'de ilk kez gerçekleştirdiği araştırmada, sadece çalışanların gözünden Türkiye’nin En İyi İşverenleri listelendi. Atabay, araştırmada 299'uncu sırada yer alarak sürdürülebilir büyümesini ve ekonomiye sağladığı katma değeri çalışanlarının bakış açısıyla da teyit etti.

87 yıllık bilgi birikimiyle Türkiye'nin sağlık alanındaki üretim gücünün önemli temsilcileri arasında yer alan Atabay, Ar-Ge, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda yatırımlarını sürdürüyor. Yerli üretim kapasitesini güçlendiren, nitelikli istihdama katkı sağlayan ve yüksek katma değerli üretim gerçekleştiren Atabay, Türkiye ekonomisine ve ilaç sektörünün sürdürülebilir gelişimine değer katmayı sürdürüyor.