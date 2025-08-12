Atakey, yılın ilk yarısında hacimsel büyümesini güçlü ekosistem yapısıyla destekledi

Atakey, güçlü operasyonel yapısını ve finansal yapısını istikrarlı şekilde sürdürmeye devam ediyor. Yılın ikinci çeyreğiyle birlikte talep dengesinde toparlanma sinyalleri görülürken, Atakey entegre üretim modeli, kanal esnekliği ve ürün çeşitliliği sayesinde operasyonel büyümesini sürdürüyor.

Atakey Patates İcra Kurulu Başkanı Ahmet Özgül, ilk yarı yıl değerlendirmesinde şunları söyledi:

“2025 yılının ilk yarısı, sektör genelinde fiyatlama ve hacim yönetiminin dikkatle dengelenmesi gereken bir dönemdi. Bu süreçte, satışlarımızı ölçeklendirirken üretimimizi de etkin bir envanter yönetimiyle dengeledik ve aynı zamanda operasyonel disiplin ile finansal dengeleri yönettik. Bununla birlikte, sektör genelinde hammadde fiyatları, lojistik maliyetler ve ihracat pazarlarındaki talep koşulları gibi dış faktörlerde yaşanabilecek olası dalgalanmaları yakından izlemeye devam ediyoruz. Bu çerçevede, fırsatları değerlendirirken risk yönetimi ve operasyonel esnekliğimizi ön planda tutarak sürdürülebilir kârlılığı hedeflemeye devam ediyoruz. Yılın ikinci yarısında, iç pazardaki güçlü talebi karşılarken ihracatta seçici ve kademeli büyüme stratejimizi sürdürecek; katma değerli ürün portföyümüzü genişleterek satış dağılımını daha yüksek getiri sağlayan pazarlar ve alıcılara odaklı hale getireceğiz.”

Özgül, “Afyonkarahisar‘da bulunan entegre tesisimiz, Türkiye ve bölge çapında en modern ve yüksek teknolojili üretim merkezlerinden biri olarak öne çıkmaya devam ediyor. Yılın ilk yarısında bu tesiste 24.200 tonluk üretim hacmine ulaşarak hedeflerimiz doğrultusunda istikrarlı bir üretim performansı sergiledik. Özellikle ikinci çeyrekte, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla satış hacminde %15’e varan artışla güçlü bir ivme yakaladık. Patates ve soğan hasadını, planlandığı şekilde, sırasıyla Haziran ve Temmuz ayı ortasında başlatarak, ikinci yarıya sağlam ve organize bir hazırlıkla giriş yaptık. Önümüzdeki döneme, üretim gücümüz ve stratejik odağımızla fırsatları değerlendirmeye hazır bir şekilde ilerliyoruz” dedi.

Güçlü satış hacmi ve ekosistem talebi

Atakey, 2025 yılının ilk yarısında toplam 35.200 ton dondurulmuş ürün satışı gerçekleştirdi. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre %8’lik bir büyümeye işaret ediyor. Yalnızca ikinci çeyrekte satış hacmi 18.500 ton seviyesinde gerçekleşerek çeyreklik bazda %11.5, yıllık bazda ise %15 artış sağlandı.

TAB Gıda’ya yapılan satışlar ise 14.600 ton ile toplam satışların %77’sini oluşturdu ve geçen sene aynı döneme göre %40’ın üzerinde bir artış gösterdi. Bu güçlü ekosistem talebi, Atakey’in hacimsel büyümesinin en önemli destekleyicisi olmaya devam etmesi bekleniyor.

Kaplamalı ürünlerde büyüme devam etti, yeni ürün hazırlığı yapılıyor

Soğan halkası ve peynir çubuğundan oluşan kaplamalı ürün portföyünde yılın ilk yarısında toplam 2.400 tonluk üretim gerçekleştirildi. Katma değerli ürünlerin toplam üretimdeki payı artarken, yılın ikinci yarısında hacimlerin daha da artması bekleniyor.

Yeni geliştirilen patates kroket ürününün ise ikinci yarıda üretime alınması planlandı. Böylece ürün portföyü, çeşitlilik anlamında desteklenecek.

Yılın ikinci yarısına güçlü hazırlık

Yılın ikinci yarısında Atakey, hem ürün portföyünde daha yüksek marjlı segmentlere ağırlık vererek kârlılığı artırmaya, hem de kanal ve coğrafya çeşitliliğini güçlendirerek sürdürülebilir büyümesini devam ettirmeye odaklanacak.

İcra Kurulu Başkanı Ahmet Özgül, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:

“Yılın ilk yarısında zorlu piyasa koşullarına rağmen operasyonel disiplinden ödün vermeden, doğru hamlelerle istikrarlı bir operasyonel performans ortaya koyduk. Entegre üretim modelimiz, teknoloji destekli operasyonlarımız ve inovatif ürün hattımız; ölçeklenebilir ve sürdürülebilir büyümemizi destekleyen güçlü bir yapı oluşturuyor. TAB Gıda’nın hızlı servis restoran ağındaki büyümesi, bize düzenli talep akışı ve hacim istikrarı sağlıyor. Bu sayede dağıtım kanallarımızda uzun vadeli ve sürdürülebilir büyüme için güçlü bir konumdayız. İkinci yarıda odağımızı ürün çeşitliliği, kanal genişlemesi ve ihracat fırsatlarına yönelterek büyüme ivmemizi hızlandırmayı, aynı zamanda finansal disiplinimizi korumayı hedefliyoruz. Finansal açıdan ise, önümüzdeki dönemde pazar koşullarındaki normalleşme, rekolte fazlası ve fiyat dengelerindeki iyileşmenin, kârlılığımızı ve nakit yaratma kapasitemizi daha da güçlendireceğini öngörüyoruz. Bizi bu noktaya taşıyan tüm çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve paydaşlarımıza içten teşekkür ediyorum.”