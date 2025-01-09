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Atasay, yeni yılda yeni iletişim kampanyasını duyurdu: 'Tak koluna yakışanı’

Mücevher markası Atasay, yeni yılda yeni iletişim kampanyasını tüketicilerle buluşturdu. 2017 yılında başlayan “Tak Sana Yakışanı” ve 2024 yılında hayata geçen “Pırlantanın Atasay’ı” kampanyalarıyla tüm sektöre ve tüketicilere ilham olan Atasay, bu yıl da ‘aşk’ temasını iletişim yolculuğunun merkezine taşıdı.

Haber Merkezi
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Atasay, yeni yılda yeni iletişim kampanyasını duyurdu: 'Tak koluna yakışanı’
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Atasay’ın yeni reklam kampanyası, aşk, ilişkiler ve doğru insanı bulmanın her zamankinden zor olması konularına parmak basarak, sosyal medya ve popüler kültür ürünleriyle hayatlara giren lovebombing (aşırı sevgi gösterisi), ghosting (aniden ve açıklama yapmadan iletişimi kesmek), gaslighting (gerçeklik algısını manipüle etme) ve toksik ilişki kavramlarından yola çıkıyor.

“Doğru insanı bulduğunda doğru pırlanta Atasay’da…”

Atasay, bugüne kadar sektörde mutlu çiftleri odağına alarak pırlanta iletişimi yapan mücevher markalarının aksine, doğru kişiyi bulma yolunda hangi davranışların işaret verebileceğini anlatıyor.

“Tak koluna yakışanı” cümlesini merkeze alan marka, “Doğru insanı bulmak zor ama bulduğunda doğru pırlanta Atasay’da” mesajıyla izleyenlere sesleniyor.

TBWA\Istanbul imzası taşıyan ve yönetmen koltuğunda Hami Özkan’ın oturduğu reklam filmi görsel olarak zengin bir seyir sunuyor. Reklam filminde kullanılan modern mücevherler göz alırken, çeşitli metaforik anlatımlar da dikkat çekiyor.

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