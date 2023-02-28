Atasun Optik’te CEO değişikliği

EssilorLuxottica bünyesinde Türkiye’de faaliyet gösteren Atasun Optik’in yeni CEO’su Evren Kutlu oldu. 2019 yılından bugüne kadar Atasun Optik’te CFO’luk görevini sürdüren Kutlu, finansal ve ticari karlılıktaki başarısıyla birlikte, kaynakların verimliliğini artıran, süreçleri iyileştiren, uyumlandıran birçok yerel ve global projeye de liderlik etti. Bu atama ile aynı zamanda Atasun Optik’in ilk kadın CEO’su olan Kutlu, yeni göreviyle şirketin istikrarlı büyümesinde öncü olacak.

Evren Kutlu kimdir?

1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisans (MBA) eğitimini tamamlayan Evren Kutlu, kariyerinin ilk yıllarında bankacılık ve yönetim danışmanlığı alanında deneyim kazandı. 2002 yılında, profesyonel iş yaşamına Avea İletişim Hizmetleri’nde bütçe departmanında devam eden Kutlu, 10 yıl süresince sırasıyla Bütçe Analisti, Raporlama ve Finansal Analiz Yöneticisi, Kurumsal Finans Birim Müdürü, Kurumsal Finans ve İş Planlama Bölüm Müdürü olarak görev aldı. 2012-2019 yılları arasında Hexagon Katı Atık Yönetimi’nde Finans Direktörü olarak görev yapan Kutlu, 2019 yılında Atasun Optik ailesine katıldı. 4 yıl boyuna CFO’luk görevini üstlenen Kutlu, 1 Şubat 2023 itibarıyla Atasun Optik CEO’su oldu.