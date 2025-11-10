  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Atatürk, vefatının 87. yılında Sabiha Gökçen Havalimanı’nda anıldı
Takip Et

Atatürk, vefatının 87. yılında Sabiha Gökçen Havalimanı’nda anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87. yıl dönümünde İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda düzenlenen törenle anıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Atatürk, vefatının 87. yılında Sabiha Gökçen Havalimanı’nda anıldı
Takip Et

Hüseyin ASLIYÜCE

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yılında törenlerle anılıyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümü dolayısıyla özel bir anma töreni düzenlendi.  

Saat 9'u 5 geçe sirenlerin çalmaya başlamasıyla pasaport kontrolden check-in kontuarlarına kadar tüm terminal genelinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu.  

Atatürk, vefatının 87. yılında Sabiha Gökçen Havalimanı’nda anıldı - Resim : 1

Atatürk ve manevi kızı Sabiha Gökçen ile hatıra fotoğrafı alanı kuruldu

Terminalde, yolcuların Atatürk ve manevi kızı, Türkiye’nin ilk kadın pilotlarından Sabiha Gökçen ile fotoğraf çektirebilecekleri özel bir greenbox alanı oluşturuldu.

Toplumsal hafızayı canlı tutma ve genç kuşaklara Atatürk'ün mirasının modern bir anlatımla aktarılması amacıyla kurulan alanda, misafirler teknolojik kompozisyon sayesinde Atatürk ve Sabiha Gökçen ile aynı karede yer aldı.

Atatürk, vefatının 87. yılında Sabiha Gökçen Havalimanı’nda anıldı - Resim : 2

Uygulama kapsamında, yeşil perde önünde yapılan çekimler dijital olarak işlenerek misafirlerle Atatürk’ün aynı karede yer aldığı fotoğraflar oluşturuldu. Ortaya çıkan fotoğraflar, Türkiye Cumhuriyet'in kurucusuna duyulan saygıyı ve minneti yeni nesillere aktarmak için ömür boyu saklanabilecek çerçevelerde misafirlere sunuldu.  

Yolculara Atatürk temalı özel takvim hediye edildi

Tören ve fotoğraf etkinliğine katılanlara, Türk halkının Atatürk’e olan bağlılığını ve onun gösterdiği yolda devam etme kararlılığını sembolize eden özel tasarım masa takvimi hediye edildi.

Atatürk, vefatının 87. yılında Sabiha Gökçen Havalimanı’nda anıldı - Resim : 3

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'deCumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'deGündem
Saat 9'u beş geçe hayat durdu: Bir millet Atasını andıSaat 9'u beş geçe hayat durdu: Bir millet Atasını andıGündem
İş dünyasından Ata'ya saygı mesajları: “Atatürk’ün güvenini asla boşa çıkarmayacağız”İş dünyasından Ata'ya saygı mesajları: “Atatürk’ün güvenini asla boşa çıkarmayacağız”Ekonomi
CHP lideri Özgür Özel'den 10 Kasım mesajı: Mücadele bitmeyecekCHP lideri Özgür Özel'den 10 Kasım mesajı: Mücadele bitmeyecekGündem
Şirket Haberleri
Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi konkordato ilan etti!
Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi konkordato ilan etti!
Erdemoğlu Holding'in SASA'daki payı yüzde 69,97 oldu
Erdemoğlu Holding'in SASA'daki payı yüzde 69,97 oldu
"Tefecilik" soruşturması kapsamında Qua Granite, Bien, Gezinomi ve Petrokent'ten KAP açıklaması
"Tefecilik" soruşturması kapsamında Qua Granite, Bien, Gezinomi ve Petrokent'ten KAP açıklaması
Çetin Cıvata'dan Malatya’ya 9,5 milyon dolarlık güneş enerjisi yatırımı
Çetin Cıvata'dan Malatya’ya 9,5 milyon dolarlık güneş enerjisi yatırımı
Ülker Oneo mobil içerik stüdyosunun kapılarını açtı: Oneo Ferah Stüdyo
Ülker Oneo mobil içerik stüdyosunun kapılarını açtı: Oneo Ferah Stüdyo
Hitit, 2025’in dokuz ayında yüzde 29 büyüyerek 31,2 milyon dolar ciroya ulaştı
Hitit, 2025’in dokuz ayında yüzde 29 büyüyerek 31,2 milyon dolar ciroya ulaştı