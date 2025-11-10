Atatürk, vefatının 87. yılında Sabiha Gökçen Havalimanı’nda anıldı

Hüseyin ASLIYÜCE

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yılında törenlerle anılıyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümü dolayısıyla özel bir anma töreni düzenlendi.

Saat 9'u 5 geçe sirenlerin çalmaya başlamasıyla pasaport kontrolden check-in kontuarlarına kadar tüm terminal genelinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu.

Atatürk ve manevi kızı Sabiha Gökçen ile hatıra fotoğrafı alanı kuruldu

Terminalde, yolcuların Atatürk ve manevi kızı, Türkiye’nin ilk kadın pilotlarından Sabiha Gökçen ile fotoğraf çektirebilecekleri özel bir greenbox alanı oluşturuldu.

Toplumsal hafızayı canlı tutma ve genç kuşaklara Atatürk'ün mirasının modern bir anlatımla aktarılması amacıyla kurulan alanda, misafirler teknolojik kompozisyon sayesinde Atatürk ve Sabiha Gökçen ile aynı karede yer aldı.

Uygulama kapsamında, yeşil perde önünde yapılan çekimler dijital olarak işlenerek misafirlerle Atatürk’ün aynı karede yer aldığı fotoğraflar oluşturuldu. Ortaya çıkan fotoğraflar, Türkiye Cumhuriyet'in kurucusuna duyulan saygıyı ve minneti yeni nesillere aktarmak için ömür boyu saklanabilecek çerçevelerde misafirlere sunuldu.

Yolculara Atatürk temalı özel takvim hediye edildi

Tören ve fotoğraf etkinliğine katılanlara, Türk halkının Atatürk’e olan bağlılığını ve onun gösterdiği yolda devam etme kararlılığını sembolize eden özel tasarım masa takvimi hediye edildi.