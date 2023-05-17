Ateş Böceği eğitim tırları deprem bölgesinde

Algida TEGV Ateş Böceği Öğrenim birimleri deprem bölgelerinde. Algida’nın işletme sponsorluğunu üstlendiği iki Ateş Böceği öğrenim birimi, çocukların duygusal iyiliklerine destek sağlamak ve nitelikli eğitim almalarına destek olmak için bölgeye ulaştı.

Depremden zarar görerek, Kahramanmaraş ve Diyarbakır’da konteyner ve çadır kentlere yerleşen çocuklar ve ailelerle buluştu. TEGV gönüllüleri ile eğitimlere başlandı. ‘Sosyal ve Duygusal Temelli Afet Etkinlikleri’ çerçevesinde çocuklara, nefes ve hareket egzersizi, açılış çemberi ve paylaşım, oyun, drama ve sanat çalışmalarından sonra sosyal duygusal öğrenme içerikleri uygulanıyor.

Proje kapsamında oyun ile sosyal değişimlerine destek sağlarken, 1 yıl boyunca ilk öğretim çağındaki binlerce çocuğa bilişim, teknoloji, matematik, fen bilimleri, sanat, okuma ve İngilizce gibi birçok alanda nitelikli eğitim verilecek.

“‘Kalpten Kalbe Mutluluk Sınıfı’ projemizi 76 şehre ulaştırdık”

Unilever Ev içi ve Açık Dondurma Kategorilerinden Sorumlu Pazarlama Direktörü Gül Lüş, “2021 yılında Öğretmen Akademisi Vakfı ÖRAV ile başlattığımız ‘Kalpten Kalbe Mutluluk Sınıfı’ projemizi, ülkemizin 76 şehrine, 156 bini aşkın çocuğumuza ve ailelerine ulaştırdık. Bu yıl ise yaşadığımız büyük felaket sonrası mutluluk tanımı tamamen değişen deprem bölgelerimizde, iyileşme sürecine destek olmak için projelerimizi yeniden yapılandırdık. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile birlikte, bölgedeki binlerce çocuğa Ateş Böceği öğrenim birimleriyle ulaştık. Eğitimin, öğrenmenin, sosyalleşmenin, yaraları hep birlikte sarmak için destek olacağına inanıyoruz. Amacımız bölgedeki binlerce çocuğun ve ailelerinin iyi olma haline destek olmak.” dedi.