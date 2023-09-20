Atışkan Yapı Ürünleri, ihracat pazarını büyütmeyi hedefliyor

ABDULLAH SÖNMEZ

Eskişehir’de beş ayrı fabrikada toplam 200 bin metrekarelik alanda yüzde 100 kapasite kullanımına ulaşan Atışkan Yapı Ürünleri, ihracat pazarını genişleterek büyümeyi hedeflediğini bildirdi.

Alçı ve yapı ürünleri sektörünün önde gelen oyuncularından olduklarını belirten Atışkan Yapı Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Emre Atışkan, geçmişten bugüne Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla ürün çeşitliliğini artırmaya devam ettiklerini söyledi. Eskişehir’de bulunan üretim tesislerinde, sektöre yönelik alçı esaslı yapı malzemeleri, toz alçı, alçı plaka, asma tavan plakası, bitümlü su yalıtım membranı, brüt beton astarı ve akrilik esaslı macun grupları ile yapı kimyasalları üretimi gerçekleştirdiklerini aktaran Atışkan, “1999 yılında alçı üretimine başlayarak adım attığımız inşaat sektöründe kısa zamanda kendimizi ispatladık. 2005 yılında çimento esaslı yapı malzemelerini portföyümüze ekleyerek ürün gamımızı zenginleştirme yolunda ilk adımı attık. 2008 yılında ise sektörün her alanında bulunma hedefiyle ‘ATSER’ markasıyla bitüm esaslı su yalıtım membranı ve akrilik esaslı yapı malzemeleri üretimine başladık. Eskişehir OSB’deki tesislerimizde kullanıma hazır akrilik esaslı macunlar, bitümlü su yalıtım membranı ve brüt beton astarı üretimi gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

İç piyasadaki geniş bayi yapılarıyla tüm bölgelere ulaşma kabiliyetine sahip olduklarına dikkat çeken Kazım Emre Atışkan, yönlerini ihracata döndüklerini kaydetti. 2024 yılında ihracat pazarlarını büyütmeyi planladıkları bilgisini paylaşan Atışkan, “Yaklaşık 300 bayimiz ile yurt genelindeki tüm projelere hizmet veriyoruz. Üretimimizin yüzde 30’unu Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika’ya ihraç ediyoruz. Önümüzdeki dönemde bu pazarlara yenilerini ekleyip genişleterek büyümeye odaklandık” dedi.

İnşaat sektörüne katma değeri yüksek ürünlerle hizmet verdiklerini ifade eden Kazım Emre Atışkan şu ifadeleri kullandı: “Her geçen gün büyüyen ve gelişen Ar-Ge laboratuvarımızda ürün iyileştirme ve geliştirme çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Sağladığımız yaklaşık 200 kişilik istihdamla kararlı bir büyüme izleyerek, katma değeri yüksek ve yenilikçi ürünleri inşaat sektörünün kullanımına sunmaya devam edeceğiz.”