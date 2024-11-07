Atlas Copco Group, Türkiye’den Scs Makine A.Ş.’yi satın aldı

Merkezi Adana bulunan kompresör distribütörü SCS Makina A.Ş., 151 yıllık dünya devi Atlas Copco Group'nun bir parçası oldu.

Yapılan açıklamada, 2011 yılında kurulan ve 11 çalışanı bulunan, vidalı, santrifüj ve yağsız vidalı kompresörlere orijinal ve OEM yedek parça ile bakım ve revizyon hizmeti veren SCS Makine A.Ş.’nin bundan sonra faaliyetlerini Atlas Copco Group bünyesinde sürdüreceği belirtildi. Satın alma fiyatı açıklanmazken, şirketin kompresör tekniği iş alanı içindeki hizmet bölümünün bir parçası haline geldiği bilgisi verildi.

Ernens: Varlığımızı büyütecek, müşterilerimize daha iyi hizmet vereceğiz

Türkiye pazarında hava kompresörü çözümlerinin satış ve servisini sağlayan SCS Makine A.Ş.; tekstil, çimento, kimya, gıda ve içecek gibi sektörlere hizmet sunuyor.

Dünyada 151 yıldır, 1950'den beri de Türkiye'de sanayiye enerji verimli kompresörler sağlayarak ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan sorumlu, kalıcı çözümler sunan Atlas Copco Kompresör Tekniği’nin İş Alanı Başkanı Philippe Ernens, "Bu satın almayla coğrafi varlığımızı daha da büyütebileceğiz ve mevcut ve gelecekteki müşterilerimize daha iyi hizmet verebileceğiz" dedi.

Şirket, 2023 yılında yaklaşık 100 MTRY (40 MSEK) gelir elde etti.