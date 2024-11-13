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Atlas Copco kompresör tekniği bayileriyle Antalya'da buluştu

Ülkemizin ve dünyanın önde gelen global markası Atlas Copco Kompresör Tekniği, Antalya’da iş ortaklarıyla ile bir araya geldi. Gelecek vizyonunun kapsamlı bir şekilde ele alındığı iş ortakları toplantısı, INTERACT 2024 adıyla gerçekleştirildi. Toplantıda firmanın temel değerleri olan inovasyon, etkileşim ve işe bağlılık çerçevesinde 2025 ve sonrası için Türk sanayisine katkı sağlayacak teknolojik atılımlar ve büyüme stratejileri de konuşuldu.

Haber Merkezi
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Atlas Copco kompresör tekniği bayileriyle Antalya'da buluştu
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İsveç merkezli 151 yıllık global bir marka olan ve 1950 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren Atlas Copco Kompresör Tekniği, Antalya’da iş ortakları ile buluştu. Düzenlenen bayi toplantısı organizasyonunda 12 bayi bir araya geldi. Atlas Copco Kompresör Tekniği’nin gelecek vizyonunun ve büyüme stratejilerinin kapsamlı bir şekilde ele alındığı iş ortakları toplantısı INTERACT 2024 adıyla gerçekleştirildi. Toplantıda firmanın temel değerleri olan inovasyon, etkileşim ve işe bağlılık (Innovation, Interaction, Commitment) çerçevesinde 2025 ve sonrası için Türk sanayisine katkı sağlayacak teknolojik atılımlar ve büyüme stratejileri de konuşuldu.

Nuri Köse: Yenilikçi çözümlerle sektörde fark yaratmayı hedefliyoruz

“Atlas Copco Group; müşterilerimiz, çalışanlarımız, paydaşlarımız ve toplum için değer yaratarak geleceği dönüştüren teknolojiyi sağlamayı amaçlamaktadır” diyen Atlas Copco Kompresör Tekniği Genel Müdürü Nuri Köse “Şirket olarak, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı ve yenilikçi çözümlerle sektörde fark yaratmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, ürün yelpazemizi genişletmek ve hizmet kalitemizi artırmak için yatırımlarımıza devam edeceğiz. Ayrıca, iş ortaklarımızla birlikte dijital dönüşüm sürecimizi hızlandırarak, el ele verip tüm müşterilerimize daha etkin ve verimli hizmet sunmayı amaçlıyoruz.” şeklinde ifade etti.

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