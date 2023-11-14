Atlas Copco, Türk kompresör şirketi HAMAK’ı satın aldı

Atlas Copco, Türkiye pazarında önemli bir satın alma gerçekleştirdi. Temel olarak hava kompresör çözümleri konusunda faaliyet gösteren Türk şirketi Hamamcıoğlu Makina’yı (HAMAK) satın aldı. Türkiye pazarına 23 çalışanı ile kompresör, yedek parça ve servis hizmetleri sağlayan İstanbul merkezli HAMAK’ın portföyünde; tekstil, demir-çelik, otomotiv, kimya, gıda-içecek gibi önemli sektörlerden müşterileri bulunuyor. Gerçekleşen satın alma ile HAMAK, Atlas Copco Group’un bir parçası haline geldi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Atlas Copco Kompresör Tekniği İş Alanı Başkanı Vagner Rego, “Hamamcıoğlu Makina, Türkiye genelinde birçok sektördeki müşterilere basınçlı hava çözümleri sağlama konusunda onlarca yıllık deneyime sahip. Bu satın alma, bölgedeki yerel varlığımızı ve hizmet yeteneklerimizi artıracaktır.” dedi.