ATO Teknoloji'ye Teknogirişim Rozeti: Yeni nesil girişimler arasında yerini aldı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

ATO Teknoloji, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan Teknogirişim Rozeti almaya hak kazandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen bu statü belgesi, şirketin teknoloji ve yenilik odaklı, ölçeklenebilir iş modeline sahip girişimler arasında yer aldığını ortaya koyuyor. 3 Temmuz 2025 tarihli yönetmelikle hayata geçirilen uygulama, önümüzdeki dönemde kamu destekleri, yatırım süreçleri ve iş birliklerinde önemli bir referans niteliği taşıyabilecek.

ATO Medya bünyesinde faaliyet gösteren ATO Teknoloji’nin aldığı Teknogirişim Rozeti’nin, özellikle teknoloji tabanlı projelerin geliştirilmesi ve yeni iş birliklerinin kurulması açısından önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor. Yönetmelik kapsamında verilen bu rozet, şu an için prestij ve sınıflandırma niteliği taşısa da ilerleyen süreçte kamu alımları ve destek programlarında avantaj sağlayabilecek stratejik bir belge olarak görülüyor. Bu kapsamda özellikle KOSGEB ve TÜBİTAK ile yürütülebilecek projelerde de referans oluşturması bekleniyor.

ATO Medya Ajans Başkanı Arif Talha Olçar ise yaptığı değerlendirmede, “Teknogirişim Rozeti’ni almak bizim için önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Teknoloji ve yenilik odaklı projeler üretmeye devam edeceğiz. Bu belge aynı zamanda gelecekte kurulacak iş birlikleri ve yatırım süreçlerinde de şirketimizin gücünü ortaya koyan bir adım niteliğinde” ifadelerini kullandı. Olçar, ATO Teknoloji’nin önümüzdeki dönemde yapay zekâ ve dijital dönüşüm odaklı projelere ağırlık vereceğini de belirtti.