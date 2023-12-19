ATP dijital yeşil enerji pazar yeri GreenX'i faaliyete geçirdi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ATP, GreenX yenilikçi yeşil enerji ve sertifika ticaret platformunu bugün kurumsal kullanıcıların kullanımına açtı. Türkiye'nin "ilk" dijital yeşil enerji pazarı olan GreenX, sektörün dijital dönüşümüne yenilikçi platformuyla öncülük ediyor.

GreenX, şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerine güvenli ve kolay bir şekilde ulaşma imkanı sunuyor. "Green" ismi yeşil bir geleceği ifade ederken, "X" ise Exchange/ Borsa'dan geliyor ve pazar yerini temsil ediyor.

"Yeşil enerji sertifika ticareti zincirinde önemli bir değer oluşturduğumuzu düşünüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATP Genel Müdürü Ümit Cinali, enerji sektöründe yaşanan dijital dönüşümün önemine dikkati çekerek, Türkiye'deki enerji sektörünün gün geçtikçe büyüyen bir ihtiyacını, GreenX platformuyla karşıladıklarını belirtti.

Cinali, "ATP'nin Tradesoft markası altında edindiği derin finans sektörü tecrübesini ve bulut teknolojilerindeki uzmanlığını, enerji alanına uygulayarak sektörün gelişimine yapacağımız katkılardan dolayı mutluluk duyuyoruz. GreenX platformu, aralık itibarıyla yeşil enerji işlemlerini kolaylaştırarak, hızlandıracak. 2030'da 111 milyar dolara erişmesi tahmin edilen yeşil enerji sertifika ticareti zincirinde önemli bir değer oluşturduğumuzu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

GreenX, sürdürülebilir enerji ürünlerinin ticareti için en yeni teknolojilerle donatılmış, küresel bir pazar yeri olarak dikkati çekiyor.

Çevre dostu enerji üreticileri ve tüketicileri için tasarlanmış, kullanımı kolay platformda, satıcıları ve alıcıları buluşturarak değer yaratmayı hedefliyor. GreenX, blokzincir teknolojisi ve dijital cüzdanlarla kurumların enerji ve karbon sertifika ticaretini güvence altına alıyor.

Fiziksel sözleşmeleri dijital ortama taşıyarak süreçleri hızlandırıyor, operasyonel verimliliğe katkıda bulunuyor. Geleneksel ticaret yöntemlerinin risklerini ortadan kaldırarak yeşil enerji pazarında fiyat istikrarı sağlıyor. İklim değişikliği çerçevesinde, GreenX, dünyamızın geleceği için kritik ve kurumların yatırımlarında öncelik verdiği sürdürebilirlik alanında global bir ticaret platformu sunarak istikrarı ve verimliliği artırıyor.

Finans kuruluşları, platform üzerinden global yeşil enerji piyasası verilerini takip ederek, analizlerini gerçekleştirecek ve uluslararası pazarlara erişim sağlayarak Yeşil Finansman imkanlarını müşterilerine sunabilecekler.