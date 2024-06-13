ATP’den ilk çeyrekte 125,3 milyon lira net kâr

ATP Yazılım ve Teknoloji (ATP), 2024 yılının birinci çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, 2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 43'luk artışla 396,3 milyon TL ciro elde etti. FAVÖK yüzde 39 artarak 106,8 milyon TL'ye ulaştı. Şirketin net kârı yüze 579'luk artışla 125,3 milyon TL olarak gerçekleşti.

Sonuçları değerlendiren ATP Genel Müdürü Ümit Cinali, “Yıla planlarımız doğrultusunda güçlü bir çeyrekle başladık. Enflasyonun yüksek seviyelerde seyrettiği bir dönemde, ciro ve kârlılıkta kayda değer reel büyümeler gerçekleştirdik. Ciromuzun yüzde 61’i yabancı para birimleri üzerinden gerçekleşti. Kur artışlarının enflasyonun altında kaldığı ilk çeyrekte gösterdiğimiz performans, dengeli ve sürdürebilir iş modelimizin daha da yüksek büyüme potansiyeline sahip olduğunu göstermekte.” dedi.

“Müşterilerimize rekabet avantajı kazandırıyoruz”

Ar-Ge yatırımları ve yüksek getiri potansiyeline sahip yenilikçi projelerin şirket büyümesindeki önemini vurgulayan Cinali, “Sahip olduğumuz teknolojiler, yetkin ekip ve dikey uzmanlıklarla müşterilerimize esneklik ve rekabet avantajı kazandırıyoruz. Sermaye piyasaları ve konuk ağırlama sektörlerinin gelecek yıllardaki ihtiyaçlarını karşılayacak platformları oluşturmaktayız. Zamanlı ve güvenli verileri hızla aksiyona çeviren, yapay zekânın etkin kullanıldığı ve robotik süreçleri destekleyen çözümleri yaratmaktayız. Müşterilerimizin kullanıcılarına mükemmel bir deneyim yaşatmalarını sağlamaktayız.” şeklide konuştu.

ATP’nin sürdürülebilirliğe verdiği önemi hatırlatan Cinali, “Topluma ve çevreye karşı sorumluluğumuzu işimizin önemli bir parçası haline getirdik. Geliştirdiğimiz Türkiye’nin ilk dijital yeşil enerji pazaryeri ATP GreenX platformuna, ülkemizin ileri gelen yeşil enerji üreticilerinin ve sanayi kuruluşlarının katılımlarıyla daha yeşil bir geleceğe katkıda bulunmaktayız. Oluşturduğumuz iş birlikleri ile platformumuzun kapsamını genişletmekteyiz. İlk çeyrekte portföyümüze eklediğimiz ATP RobotX markamızla da sürdürülebilir teknolojilere ve otonom robot çözümlerine yatırım yaparak, sadece işletmelerin verimliliğini artırmayı değil, aynı zamanda çevresel etkilerini de azaltmayı hedefliyoruz.” dedi.