Audi, ABD'de fabrika kuracak

Audi CEO'su Markus Duesmann yaptığı açıklamada ABD'nin enflasyonu düşürme yasası kapsamında ABD'de elektrikli otomobil fabrikası kurmayı planladıklarını açıkladı.

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'a verdiği bir demeçte şirketin ABD'nin Enflasyon Düşürme Yasası (IRA) aracılığıyla sunulan sübvansiyonlardan yararlanmak için Amerika Birleşik Devletleri'nde bir elektrikli otomobil fabrikası planladığını söyleyen Audi patronu Markus Duesmann

"Henüz ABD'de bir fabrikamız yok. Amerikan hükümetinin Enflasyon Düşürme Yasası ile ABD'de elektrikli otomobiller için bir fabrika kurmak elbette oldukça cazip hale geldi. Gelecekte, Volkswagen Grubu muhtemelen orada ABD pazarı için öncekinden daha fazla araba üretecek" açıklamasında bulundu.