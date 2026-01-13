Audi çalışanları işsiz kaldı, Avrupa Birliği 7,5 milyon Euro'luk kaynak ayırdı

  1. Ekonomim
Audi’nin Brüksel’in Vorst bölgesindeki üretim tesisi, Q8 e-tron modelinin üretiminin sona ermesinin ardından geçen yıl şubat ayında kapatıldı. Kapanışla birlikte fabrikada çalışan mavi yaka ve beyaz yaka personelin yanı sıra tedarikçi firmalarda görev yapan yüzlerce kişi işini kaybetti.

Avrupa Komisyonu, kapanmadan etkilenen 2 bin 580 eski Audi çalışanı ile 834 tedarikçi çalışanının işgücüne yeniden katılımını desteklemek üzere 7,5 milyon Euro ayırmayı planlıyor.

Kaynağın; kariyer danışmanlığı, mesleki eğitim programları ve kendi işini kurmak isteyenlere yönelik teşviklerde kullanılması öngörülüyor.

1000 kişi işe yerleştirildi

Fabrikanın kapanmasının ardından bölgede bir istihdam birimi kuruldu. Ekim 2025 itibarıyla yaklaşık 1000 eski Audi çalışanının yeni bir işe yerleştirildiği bildirildi.

Cnbc-e'nin aktardığına göre AB desteğinin, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi onayının ardından yürürlüğe girmesi ve geçmişte yapılan bazı harcamaları da geriye dönük olarak kapsaması bekleniyor.

